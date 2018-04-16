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14:00, 16 апреля 2018

Роскомнадзор блокирует Telegram в России

В социальных сетях уже появилось множество жалоб на сбои в работе мессенджера, в тоже время у некоторых пользователей приложение пока функционирует в нормальном режиме.

Процесс блокировки Telegram может занять всего несколько часов – утверждает пресс-служба Роскомнадзора. Закрывать доступ к ресурсу поэтапно начали операторы сотовой связи и интернет-провайдеры. При этом полностью работа мессенджера в России пока не парализована: хотя некоторые пользователи жалуются на сбои мобильного приложения и невозможность зайти на сайт telegram.org, другие граждане пока продолжают пользоваться Telegram без помех.

Помимо собственно блокировок, Роскомнадзор также требует удалить мессенджер из крупнейших онлайн-магазинов App Store и Google Play. В тоже время регулятор не будет настаивать на дополнительных законодательных ограничениях для сервисов, с помощью которых пользователи смогут обойти блокировку Telegram. По словам главы федеральной службы, Роскомнадзор будет следить не за пользователями, а за операторам связи.

Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера за отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

То, что провайдеры начали блокировать Телеграм, никак не  повлияет на позицию владельцев мессенджера – сказал нам юрист Павел Чиков. Чиков напомнил, что дело Телеграм уже находится в международных инстанциях.

Есть несколько способов продолжить использование мессенджера Телеграм, — рассказал нам интернет-эксперт Антон Меркуров. По словам Меркурова, через пару дней все смогут спокойно пользоваться Телеграмом и забудут про блокировку.

Комментарии

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art_ 16 апреля 2018 | 14:07

ФСБ - first, все остальные, включая судей, соответственно. подчиняются. В этом смысл блокировки

r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:17

Сейчас столько бесплатных мессенджеров, что и без Телеграма выбор не только есть, а и просто излишен.

r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:20

То, что провайдеры начали блокировать Телеграм, никак не повлияет на позицию владельцев мессенджера
=================
Не купят ещё одной яхты, ещё одной виллы, в общем, хавалка не так широко будет открываться у "владельцев мессенджера".

cuzmich35 16 апреля 2018 | 14:28

r88w556xl4: Раньше либералы всех мастей кричали,что закон есть закон,его надо выполнять!!!
Теперь они что то не вспоминают об этом!!!!

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:36

cuzmich35: законы и режимы бывают разные. Рассовые законы нацистов и нарушить не грех а наоборот доблесть.

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:41

cuzmich35: кстати это вообще то не типично для либералов на закон напирать на его самоценность. Это скорее свойство правых консерваторов а не левых либерализм.

tom_tom 16 апреля 2018 | 14:21

...Вы слышите звук забиваемых гвоздей? Это Роскомнадзор заколачивает гроб с вашей свободой...

r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:22

tom_tom: Какая свобода, очнись, кто тебе запрещает свободно общаться? Как ты общался до Дурова, в рупор перекликивался?

mmakarov14 16 апреля 2018 | 14:07

Овощи уже начинают задумываться?

tvitov66 16 апреля 2018 | 14:24

mmakarov14: овощам даже не рассказали что только что в прямом эфире успешно стартовал SpaceX Falcon 9 CRS-14 Berthing: NASA SpaceX Dragon Installation To Nadir Port of Harmony Module of ISS. Iridium-5 ... ибо Земля плоская!

agamasat 16 апреля 2018 | 14:14

Власть подбирается уже к интересам молодых поколений. Вот тогда, когда реально наступят на их горло, я этой власти не позавидую.

jetsam 16 апреля 2018 | 14:35

agamasat: тогда надо подсказать власти,
что фсб необходимо получить логины от steam.
и чтобы стим эти логины не дал.

max3446 16 апреля 2018 | 14:14

Американские и британские спецслужбы хотят получить доступ к зашифрованным мессенджерам для борьбы с преступностью и терроризмом.
С момента разоблачений Эдварда Сноудена власти США и Великобритании не первый раз пытаются ограничить применение шифрования в интернете. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон даже угрожал полным запретом на средства передачи зашифрованных сообщений по всей стране. А директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Майкл Роджерс недавно предложил технологическим компаниям разработать специализированные правительственные ключи для доступа к зашифрованным данным на их серверах.
Глава ФБР Джеймс Коми дополнительно попросил экспертов предоставить доступ к системам шифрования Google, Apple и Yahoo и ряда криптографических приложений, поскольку исламские экстремисты все чаще используют мессенджеры WhatsApp, Apple iMessage и Telegram для координации преступных действий.
Силовики вполне могут вынудить сенат принять соответствующие законы, сославшись на невозможность обеспечения национальной безопасности США.

Защитники телеграмм, а ну давайте все вместе дружно писать нападки на пендостан и англосаксов за такие попытки вмешаться в деятельность мессенджеров, и не забывайте писать про запрет интернета, про железный занавес и прочее

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:28

max3446: Нет пока попыток. Есть желание спецслужб. А они везде похожие. Только у нас они удовлетворяются Думой быстро и в режиме.. "чего изволите? "

max3446 16 апреля 2018 | 14:42

mikegolubchik: а вы не допускаете того что просто западные спецслужбы получили эти ключи?

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:49

max3446: этих ключей просто нет. Чтобы их отдать нужно кардинально переделать схему шифрования и это будет заметно. Кроме того будут утечки о том что схема шифрования переделана. Доступ к сообщениям не всех а конкретного пользователя можно получить иначе, если он не крутой профессионал в области защиты информации. И наши спецслужбы могут взломать телефон конкретного террориста. Но им понимаешь нужны все а не только отдельные террористы.

max3446 16 апреля 2018 | 14:56

mikegolubchik: Основатель Telegram Павел Дуров не станет передавать Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Об этом он написал во вторник, 20 марта, в своем Twitter.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, останутся без результата. Telegram будет отстаивать свободу и право на личную жизнь", - подчеркнул Дуров.

Иначе говоря, пока не придумали сказку про отсутствие ключей, сам Дуров ссылался на свободу, а только потом уже переобулся. как вы это поясните?

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:52

max3446: а если люди профи. То получение ключей от Телеграм никак не поможет прочитать их переписку. Потому что они её зашифрованным сторонними средствами как и каналы общения.

vserg 16 апреля 2018 | 14:17

"Процесс блокировки Telegram может занять всего несколько часов" (С)
Процесс обхода блокировки Telegram может занять всего несколько минут :)

razval74 16 апреля 2018 | 14:20

Тест на IQ

sergs_sergs 16 апреля 2018 | 14:21

Расскажите патриоты, почему это хорошо для россиян?

r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:29

sergs_sergs: 99,9% россиян не знают, что такое Телеграм. И как они общались до него, так будут общаться и дальше - без него, бесплатных мессенджеров и соцсетей дофига и больше.

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:32

r88w556xl4: у многих контор на сайтах общение с партнёрами только через Телеграм. Очень сомневаюсь что они перейдут на другой месенджер.

rihard 16 апреля 2018 | 14:49

r88w556xl4: В чем проблема? Пользуйтесь Аськой, можете даже ключи от квартиры ФСБ передать. Кто захочет, тот и дальше будет использовать Телеграм, одновременно показывая ФСБ фигу.

sergs_sergs 16 апреля 2018 | 14:24

Принципы работы телеграма на данный момент ничем не отличаются от ватсап и вайбера, кто следующий?

jetsam 16 апреля 2018 | 14:33

sergs_sergs: "элементарно, ватсон!"
те кто не дал ключи фсб.

vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 14:34

"Роскомнадзор также требует удалить мессенджер из крупнейших онлайн-магазинов App Store и Google Play."
Санитары уже в пути.

batment 16 апреля 2018 | 14:37

"Значит хорошие сапоги, надо брать"....

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