Роскомнадзор блокирует Telegram в России

В социальных сетях уже появилось множество жалоб на сбои в работе мессенджера, в тоже время у некоторых пользователей приложение пока функционирует в нормальном режиме.

Процесс блокировки Telegram может занять всего несколько часов – утверждает пресс-служба Роскомнадзора. Закрывать доступ к ресурсу поэтапно начали операторы сотовой связи и интернет-провайдеры. При этом полностью работа мессенджера в России пока не парализована: хотя некоторые пользователи жалуются на сбои мобильного приложения и невозможность зайти на сайт telegram.org, другие граждане пока продолжают пользоваться Telegram без помех.

Помимо собственно блокировок, Роскомнадзор также требует удалить мессенджер из крупнейших онлайн-магазинов App Store и Google Play. В тоже время регулятор не будет настаивать на дополнительных законодательных ограничениях для сервисов, с помощью которых пользователи смогут обойти блокировку Telegram. По словам главы федеральной службы, Роскомнадзор будет следить не за пользователями, а за операторам связи.

Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера за отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

То, что провайдеры начали блокировать Телеграм, никак не повлияет на позицию владельцев мессенджера – сказал нам юрист Павел Чиков. Чиков напомнил, что дело Телеграм уже находится в международных инстанциях.

Есть несколько способов продолжить использование мессенджера Телеграм, — рассказал нам интернет-эксперт Антон Меркуров. По словам Меркурова, через пару дней все смогут спокойно пользоваться Телеграмом и забудут про блокировку.