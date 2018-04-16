Роскомнадзор блокирует Telegram в России
В социальных сетях уже появилось множество жалоб на сбои в работе мессенджера, в тоже время у некоторых пользователей приложение пока функционирует в нормальном режиме.
Процесс блокировки Telegram может занять всего несколько часов – утверждает пресс-служба Роскомнадзора. Закрывать доступ к ресурсу поэтапно начали операторы сотовой связи и интернет-провайдеры. При этом полностью работа мессенджера в России пока не парализована: хотя некоторые пользователи жалуются на сбои мобильного приложения и невозможность зайти на сайт telegram.org, другие граждане пока продолжают пользоваться Telegram без помех.
Помимо собственно блокировок, Роскомнадзор также требует удалить мессенджер из крупнейших онлайн-магазинов App Store и Google Play. В тоже время регулятор не будет настаивать на дополнительных законодательных ограничениях для сервисов, с помощью которых пользователи смогут обойти блокировку Telegram. По словам главы федеральной службы, Роскомнадзор будет следить не за пользователями, а за операторам связи.
Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера за отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
То, что провайдеры начали блокировать Телеграм, никак не повлияет на позицию владельцев мессенджера – сказал нам юрист Павел Чиков. Чиков напомнил, что дело Телеграм уже находится в международных инстанциях.
Есть несколько способов продолжить использование мессенджера Телеграм, — рассказал нам интернет-эксперт Антон Меркуров. По словам Меркурова, через пару дней все смогут спокойно пользоваться Телеграмом и забудут про блокировку.
Комментарии28
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art_ 16 апреля 2018 | 14:07
ФСБ - first, все остальные, включая судей, соответственно. подчиняются. В этом смысл блокировки
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:17
Сейчас столько бесплатных мессенджеров, что и без Телеграма выбор не только есть, а и просто излишен.
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:20
То, что провайдеры начали блокировать Телеграм, никак не повлияет на позицию владельцев мессенджера
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Не купят ещё одной яхты, ещё одной виллы, в общем, хавалка не так широко будет открываться у "владельцев мессенджера".
cuzmich35 16 апреля 2018 | 14:28
r88w556xl4: Раньше либералы всех мастей кричали,что закон есть закон,его надо выполнять!!!
Теперь они что то не вспоминают об этом!!!!
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:36
cuzmich35: законы и режимы бывают разные. Рассовые законы нацистов и нарушить не грех а наоборот доблесть.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:41
cuzmich35: кстати это вообще то не типично для либералов на закон напирать на его самоценность. Это скорее свойство правых консерваторов а не левых либерализм.
tom_tom 16 апреля 2018 | 14:21
...Вы слышите звук забиваемых гвоздей? Это Роскомнадзор заколачивает гроб с вашей свободой...
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:22
tom_tom: Какая свобода, очнись, кто тебе запрещает свободно общаться? Как ты общался до Дурова, в рупор перекликивался?
mmakarov14 16 апреля 2018 | 14:07
Овощи уже начинают задумываться?
tvitov66 16 апреля 2018 | 14:24
mmakarov14: овощам даже не рассказали что только что в прямом эфире успешно стартовал SpaceX Falcon 9 CRS-14 Berthing: NASA SpaceX Dragon Installation To Nadir Port of Harmony Module of ISS. Iridium-5 ... ибо Земля плоская!
agamasat 16 апреля 2018 | 14:14
Власть подбирается уже к интересам молодых поколений. Вот тогда, когда реально наступят на их горло, я этой власти не позавидую.
jetsam 16 апреля 2018 | 14:35
agamasat: тогда надо подсказать власти,
что фсб необходимо получить логины от steam.
и чтобы стим эти логины не дал.
max3446 16 апреля 2018 | 14:14
Американские и британские спецслужбы хотят получить доступ к зашифрованным мессенджерам для борьбы с преступностью и терроризмом.
С момента разоблачений Эдварда Сноудена власти США и Великобритании не первый раз пытаются ограничить применение шифрования в интернете. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон даже угрожал полным запретом на средства передачи зашифрованных сообщений по всей стране. А директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Майкл Роджерс недавно предложил технологическим компаниям разработать специализированные правительственные ключи для доступа к зашифрованным данным на их серверах.
Глава ФБР Джеймс Коми дополнительно попросил экспертов предоставить доступ к системам шифрования Google, Apple и Yahoo и ряда криптографических приложений, поскольку исламские экстремисты все чаще используют мессенджеры WhatsApp, Apple iMessage и Telegram для координации преступных действий.
Силовики вполне могут вынудить сенат принять соответствующие законы, сославшись на невозможность обеспечения национальной безопасности США.
Защитники телеграмм, а ну давайте все вместе дружно писать нападки на пендостан и англосаксов за такие попытки вмешаться в деятельность мессенджеров, и не забывайте писать про запрет интернета, про железный занавес и прочее
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:28
max3446: Нет пока попыток. Есть желание спецслужб. А они везде похожие. Только у нас они удовлетворяются Думой быстро и в режиме.. "чего изволите? "
max3446 16 апреля 2018 | 14:42
mikegolubchik: а вы не допускаете того что просто западные спецслужбы получили эти ключи?
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:49
max3446: этих ключей просто нет. Чтобы их отдать нужно кардинально переделать схему шифрования и это будет заметно. Кроме того будут утечки о том что схема шифрования переделана. Доступ к сообщениям не всех а конкретного пользователя можно получить иначе, если он не крутой профессионал в области защиты информации. И наши спецслужбы могут взломать телефон конкретного террориста. Но им понимаешь нужны все а не только отдельные террористы.
max3446 16 апреля 2018 | 14:56
mikegolubchik: Основатель Telegram Павел Дуров не станет передавать Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Об этом он написал во вторник, 20 марта, в своем Twitter.
"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, останутся без результата. Telegram будет отстаивать свободу и право на личную жизнь", - подчеркнул Дуров.
Иначе говоря, пока не придумали сказку про отсутствие ключей, сам Дуров ссылался на свободу, а только потом уже переобулся. как вы это поясните?
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:52
max3446: а если люди профи. То получение ключей от Телеграм никак не поможет прочитать их переписку. Потому что они её зашифрованным сторонними средствами как и каналы общения.
vserg 16 апреля 2018 | 14:17
"Процесс блокировки Telegram может занять всего несколько часов" (С)
Процесс обхода блокировки Telegram может занять всего несколько минут :)
razval74 16 апреля 2018 | 14:20
Тест на IQ
sergs_sergs 16 апреля 2018 | 14:21
Расскажите патриоты, почему это хорошо для россиян?
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:29
sergs_sergs: 99,9% россиян не знают, что такое Телеграм. И как они общались до него, так будут общаться и дальше - без него, бесплатных мессенджеров и соцсетей дофига и больше.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 14:32
r88w556xl4: у многих контор на сайтах общение с партнёрами только через Телеграм. Очень сомневаюсь что они перейдут на другой месенджер.
rihard 16 апреля 2018 | 14:49
r88w556xl4: В чем проблема? Пользуйтесь Аськой, можете даже ключи от квартиры ФСБ передать. Кто захочет, тот и дальше будет использовать Телеграм, одновременно показывая ФСБ фигу.
sergs_sergs 16 апреля 2018 | 14:24
Принципы работы телеграма на данный момент ничем не отличаются от ватсап и вайбера, кто следующий?
jetsam 16 апреля 2018 | 14:33
sergs_sergs: "элементарно, ватсон!"
те кто не дал ключи фсб.
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 14:34
"Роскомнадзор также требует удалить мессенджер из крупнейших онлайн-магазинов App Store и Google Play."
Санитары уже в пути.
batment 16 апреля 2018 | 14:37
"Значит хорошие сапоги, надо брать"....