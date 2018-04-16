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13:32, 16 апреля 2018

В Москве со склада Музея Космонавтики в  районе Строгино украли сурдо-барокамеру

Это специальный аппарат, который предназначен для тренировки космонавтов во время подготовки к полетам. О пропаже стало известно 13 апреля. Возбуждено уголовное дело. В самом музее заявили, что стоимость ущерба сейчас определить невозможно  — цена будет зависеть от того, тренировались ли в ней именно первые космонавты – Юрий Гагарин, Георгий Гречко и  Герман Титов.

Комментарии

6

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len56 16 апреля 2018 | 13:40

А,это та самая-из "Ананасная вода для прекрасной дамы" В.Пелевина???
Удачного плавания!

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:00

Американцы украли. Готовятся к ответным контрсанкциям России, надо строить свои батуты, Маск не справился.

zapadnay 16 апреля 2018 | 13:40

Вот так просто взяли и украли. И ведь не иголка в стогу сена. Огромная барокамера. И никто абсолютно не видел?!

(комментарий скрыт)

dadmorose 16 апреля 2018 | 13:46

Ох уж эти любители камерной музыки

nitinol 16 апреля 2018 | 13:51

dadmorose: камерной музыки? Вы меня удивляете. Из этой барокамеры получится отменный самогонный аппарат, на многих хватит...

askol2016 16 апреля 2018 | 14:03

В атмосфере военного психоза кто-то решил обзавестись бункером на случай войны.

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