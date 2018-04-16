В Москве со склада Музея Космонавтики в  районе Строгино украли сурдо-барокамеру

Это специальный аппарат, который предназначен для тренировки космонавтов во время подготовки к полетам. О пропаже стало известно 13 апреля. Возбуждено уголовное дело. В самом музее заявили, что стоимость ущерба сейчас определить невозможно — цена будет зависеть от того, тренировались ли в ней именно первые космонавты – Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов.