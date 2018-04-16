В Москве со склада Музея Космонавтики в районе Строгино украли сурдо-барокамеру
Это специальный аппарат, который предназначен для тренировки космонавтов во время подготовки к полетам. О пропаже стало известно 13 апреля. Возбуждено уголовное дело. В самом музее заявили, что стоимость ущерба сейчас определить невозможно — цена будет зависеть от того, тренировались ли в ней именно первые космонавты – Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов.
Комментарии6
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len56 16 апреля 2018 | 13:40
А,это та самая-из "Ананасная вода для прекрасной дамы" В.Пелевина???
Удачного плавания!
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:00
Американцы украли. Готовятся к ответным контрсанкциям России, надо строить свои батуты, Маск не справился.
zapadnay 16 апреля 2018 | 13:40
Вот так просто взяли и украли. И ведь не иголка в стогу сена. Огромная барокамера. И никто абсолютно не видел?!
dadmorose 16 апреля 2018 | 13:46
Ох уж эти любители камерной музыки
nitinol 16 апреля 2018 | 13:51
dadmorose: камерной музыки? Вы меня удивляете. Из этой барокамеры получится отменный самогонный аппарат, на многих хватит...
askol2016 16 апреля 2018 | 14:03
В атмосфере военного психоза кто-то решил обзавестись бункером на случай войны.