Российский рынок продемонстрировал зрелую реакцию на новые санкции США, — считают в Центробанке
Колебания курса рубля не были критическими, существенной потери ликвидности не произошло, — заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Как ожидается, сегодня США объявят о новых санкциях в отношении России.
Комментарии17
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pavelmistery 16 апреля 2018 | 13:35
Падение на 10 рублей - это некритично? Экономисты хреновы ))
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 14:02
pavelmistery: С 58 упал на 61. У укроботов не только свой глобус, но и своя математика.
piter_ug 16 апреля 2018 | 13:37
Полумёртвый слабо реагирует на внешние раздражители.
zor 16 апреля 2018 | 14:04
piter_ug: -Больной перед смертью потел.
-Потел
-Это хорошо!
-Российская экономика перед дефолтом демонстрировала зрелую реакцию?
-Зрелую!
-Это хорошо!
goshan31 16 апреля 2018 | 13:39
Если учесть тот факт, что в Америке глубокая ночь, то действия центробанка просто гениальны!.., ждите уже к вечеру привета..
andy66 16 апреля 2018 | 13:40
зрелая реакция - лечь и лежать в направлении своей мечты )))
ivanov2i Игорь Иванов 16 апреля 2018 | 13:46
Вспоминаю старый анекдот:
Пациент: "Доктор, куда Вы меня везете ?"
Доктор: "В морг".
П. : "Но ведь я еще не умер"
Д. : "А Вас еще и не довезли".
riots 16 апреля 2018 | 13:46
А в какую сумму обошлась зрелая реакция на удержание курса рубля ?
qwerty44444 16 апреля 2018 | 13:50
Все хорошо, прекрасная маркиза!
captaingeorge 16 апреля 2018 | 13:52
Если речь идёт о новых санкциях, так их ещё не объявили... Зрелость в том, что не реагируем на пока неозвученное?
punyoshohlai 16 апреля 2018 | 13:52
Российский рынок продемонстрировал зрелую реакцию
А Юдашкина не хочет озвучить, сколько ухнули ЗВР за относительно приемлемую картинку падения рубля в телевизоре? И где у нас российский рынок?
ura_123 16 апреля 2018 | 13:53
Что то сомневаюсь я в том что деРиБаске это поднимет настроение.
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 13:55
"Нам ни пера не больно, курица довольна!" Лишь теперь я понял смысл этой детской дразнилки....
ostanovka 16 апреля 2018 | 13:57
Да че прикидываться.
Сказал президент с премьером, что помогут всем пострадавшим братьям. Что сделают валютные интервенции и государство выкупит сиавшие мусорными акции.
Пацан сказал, пацан сделал.
Но только на Московской бирже.
purgenjan 16 апреля 2018 | 13:58
Перевод: просрaлся не очень жидко...
wertzuwachs 16 апреля 2018 | 14:02
Зрелая реакция, как у зрелого фрукта: созрел и наебнулся.
jamba 16 апреля 2018 | 14:04
Зрелее не бывает! Российская экономика сильнейшая в мире. По закону Ньютона, сейчас идет накопление богатств " в верхах". Когда накопится критическая масса, крышу прорвет, и на народ обрушится манна небесная;))) ну, примерно так;)))