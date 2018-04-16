Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа – до 22.00

Соответствующий законопроект внесен в городскую думу. Как говорится в пояснительной записке, это сделает голосование более удобным для тех, кто в выходные дни уезжает за город.

Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних ста и наделяет Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей на выборы в органы госвласти и местного самоуправления.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Мосгорудмы 18 апреля. Очередные выборы мэра состоятся 9 сентября. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении в них участвовать.