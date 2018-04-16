Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа – до 22.00
Соответствующий законопроект внесен в городскую думу. Как говорится в пояснительной записке, это сделает голосование более удобным для тех, кто в выходные дни уезжает за город.
Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних ста и наделяет Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей на выборы в органы госвласти и местного самоуправления.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Мосгорудмы 18 апреля. Очередные выборы мэра состоятся 9 сентября. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении в них участвовать.
Комментарии2
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neyexo 16 апреля 2018 | 13:46
Можно поменять как угодно, согласны - но чтоб вступало в силу через 10 лет!
ivanbel 16 апреля 2018 | 13:51
А что бы удобно было избирателям, надо на ноябрь день голосования переносить, а не время сдвигать.