Жительница Красноярска приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома во ВКонтакте

Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте. Впрочем, ФСБ утверждало, что альбом был в открытом доступе. Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды.

Обвинение просило приговорить Походун к полутора годам колонии-поселения. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Будет ли подана апелляция, пока не решено.