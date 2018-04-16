Жительница Красноярска приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома во ВКонтакте
Жительница Красноярска Оксана Походун приговорена к двум годам условно за изображение из закрытого альбома социальной сети ВКонтакте. Впрочем, ФСБ утверждало, что альбом был в открытом доступе. Суд признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды.
Обвинение просило приговорить Походун к полутора годам колонии-поселения. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Будет ли подана апелляция, пока не решено.
Комментарии11
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bozk 16 апреля 2018 | 13:39
Страна чудовище
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 13:40
Мой дядя, творя ножом на школьной парте, немного увеличил Сталину нос. Получил за барельеф три года - потому что школьник. Останется, конечно, любопытным, что там подрисовали Путину, но гуманизация в этой стране налицо.
golfinder 16 апреля 2018 | 14:01
platonnekafrin: можешь прислать подтверждающие бумаги, что школьника посадили за что либо во времена Сталина? Я заплачу.
dimavosko 16 апреля 2018 | 13:41
Что за картинки?
Посмотреть можно?
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 13:42
dimavosko: Двушечку захотелось?
cipherman2 16 апреля 2018 | 14:04
dimavosko: присоединяюсь
qwerty44444 16 апреля 2018 | 13:44
Вот ВК не заблокируют, потому что им террористы не пользуются, а только разжигатели розней и всяческих козней. Так легко их вычислять, и вершить суд над ними)
u237 16 апреля 2018 | 13:49
qwerty44444: сама власть в РФ разжигает страсти и строит козни да и террор не прекращается с 1917.
ostanovka 16 апреля 2018 | 13:48
Ха-ха-ха!!!
Нет, я в восхищении от России, от ее верности своим идеалам!!!
Приспособить американский интернет и практически единственный гражданский высокотехнологичный рашкопродукт - ВКонтакте- под скрепные русские посадки на двушечки-трешечки - это что-то!!!
Больше ни до чего русские не додумались с этим пиндосовским тырнетом!
sharukin 16 апреля 2018 | 13:49
Вторжение в личную жизнь. ФСБ (до сих пор не запрещённая в России организация) имея ключи ко всем аккаунтам забыла, что они бывают закрытыми. Упс!
pavel_liberal Павел Кузнецов 16 апреля 2018 | 13:57
Совок вернулся.