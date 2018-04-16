Роскомнадзор начал блокировать Телеграм на основании решения Таганского районного суда
Процесс ограничения доступа может занять несколько часов, — заявил глава ведомства Александр Жаров. Между тем, пользователи уже жалуются на сбои в работе мессенджера. Ранее Павел Дуров пообещал, что Телеграм использует стройные методы обхода блокировок. Правда, Дуров подчеркнул, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. В свою очередь, Роскомнадзор обещает бороться с инструментами обходами блокировок.
Комментарии23
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tom_tom 16 апреля 2018 | 13:33
По пятницам бомбежки,
по понедельникам - новые санкции.
Пора этому стать хорошей, доброй традицией...
good_dobrai 16 апреля 2018 | 13:40
Для меня это не драма
Я счастливо живу без Telegramа!
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:03
Роскомнадзор начал блокировать Телеграм
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Сейчас столько бесплатных мессенджеров, что и без Телеграма выбор не только есть, а и просто излишен.
dude_lebowsky 16 апреля 2018 | 13:33
Два вопроса:
1. Меня одного бесит, что одна новость разбивается на несколько, и обсуждения пропадают с появлением новости-двойника?
2. Кто знает, какой ещё есть бесплатный VPN, типа Оперы? Она ведь после 30 апр. перестанет работать.
che21 16 апреля 2018 | 13:35
dude_lebowsky: TOR
harra 16 апреля 2018 | 13:53
che21: Нда... TOR прикольная вещица... долго мвд и фсб пытались понять и хакнуть то что лежит в оупен коде))))
harra 16 апреля 2018 | 13:57
harra: МВД через сайт госзакупок ищет тех, кто сможет взломать анонимную сеть TOR, чтобы получать данные о пользователях этой программы. Бюджет проекта — 3,9 млн руб.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/newspaper/2014/07/25/56be205d9a7947299f72cc5f
)))) Я плакал, когда читал эту новость))))
harra 16 апреля 2018 | 13:59
Кстати это так же как и с телегой и дуровым)))) ушлепки никак не могут понять - что такое генератор RND ))))
r88w556xl4 16 апреля 2018 | 14:01
Роскомнадзор начал блокировать Телеграм
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Сейчас столько бесплатных мессенджеров, что и без Телеграма выбор не только есть, а и просто излишен.
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 13:58
Посмотрите расширения оперы, там есть бесплатные VPN
Вообще же глупость роскомнадзора совершенно несусветна- они даже не понимают, что единственный результат, которого они добиваются- это определенное раздражение тех, кто поумнее.
harra 16 апреля 2018 | 14:04
Оперой не пользуюсь - фаерфокс рулит.
persona_non_grata 16 апреля 2018 | 13:33
Пользуюсь и буду пользоваться.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 13:34
Процесс блокировки Телеграма займет много лет, будет сопровождаться продолжением работы Телеграм в России и закончится поражением и закрытием Роскомнадзора.
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 13:36
"...Выяснилось, что юрист «Роскомнадзора» Мария Смелянская, представляющая интересы ведомства в суде относительно блокировки популярного мессенджера, успешно обходит блокировку сервиса Linkedin, который недавно был заблокирован благодаря ее активному участию. Итак, пять важных фактов, которые вам стоит знать о человеке, уже получившем в Telegram «почетное звание» “Упыря дня”..."
https://rusmonitor.com/chto-nado-znat-o-yuriste-roskomnadzora-marii-smelyanskojj.html
max3446 16 апреля 2018 | 13:44
Атомные подлодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» провели учения на Камчатке, разыграв дуэль. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
«В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Владимир Мономах», отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подлодкой условного противника.
На стороне «противника» действовал другой АРПКСН — «Александр Невский», — сказал он.
По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, «разыграв дуэльную ситуацию», провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.
Во время учения крейсер «Владимир Мономах» выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.
Слава России!
goshan31 16 апреля 2018 | 13:49
max3446: дибил, ты новость читал?!
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 13:51
Смесь "Матрицы" с "Куштурицей"... Агент Смит, Морфеус, Нео, ворованная курица, раздавленные помидоры, рваный кокошник, турки, рыжий черт, плешивый домовой.
skkul 16 апреля 2018 | 13:54
Теперь хомячки будут организовывать свои митинги, нося записки в заднем проходе)))
goshan31 16 апреля 2018 | 13:59
skkul: дедушка Фрейд наиболее ярко просмативается на подобных пациентах...
elenaprekrasnaya2009 16 апреля 2018 | 13:59
Дума проголосовала за нарушение Конституции сразу в 2-ух статьях: Свобода информации и Свобода переписки.
Законодательный орган страны законодательно поддержал наружение Основного Закона страны. Браво!
max3446 16 апреля 2018 | 14:01
Американские и британские спецслужбы хотят получить доступ к зашифрованным мессенджерам для борьбы с преступностью и терроризмом.
С момента разоблачений Эдварда Сноудена власти США и Великобритании не первый раз пытаются ограничить применение шифрования в интернете. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон даже угрожал полным запретом на средства передачи зашифрованных сообщений по всей стране. А директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Майкл Роджерс недавно предложил технологическим компаниям разработать специализированные правительственные ключи для доступа к зашифрованным данным на их серверах.
Глава ФБР Джеймс Коми дополнительно попросил экспертов предоставить доступ к системам шифрования Google, Apple и Yahoo и ряда криптографических приложений, поскольку исламские экстремисты все чаще используют мессенджеры WhatsApp, Apple iMessage и Telegram для координации преступных действий.
Силовики вполне могут вынудить сенат принять соответствующие законы, сославшись на невозможность обеспечения национальной безопасности США.
Защитники телеграмм, а ну давайте все вместе дружно писать нападки на пендостан и англосаксов за такие попытки вмешаться в деятельность мессенджеров, и не забывайте писать про запрет интернета, про железный занавес и прочее
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 14:02
Духовность не запрещённого в РФ Роскомнадзора не подлежит никакому сомнению.
plank1957 16 апреля 2018 | 14:02
На сайте РКН можно отправить им любезное сообщение. Предлагаю всем это сделать.