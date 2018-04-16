Дональд Трамп уже собрал почти 30 миллионов долларов на своё переизбрание президентом в 2020 году

Об этом сообщили представители его фонда, который получил название «Сделаем Америку снова великой!».

Трамп подал документы в Федеральную Избирательную комиссию в день вступления в должность президента. До него так ещё никто не делал.

Дональд Трамп не подходит для должности президента. Так считает бывший директор ФБР Джеймс Коми. По словам Коми, все сотрудники штаба Дональда Трампа считают себя членами одной семьи, как в мафиозной группировке.

Напомним, Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР год назад. С тех пор, это его первое интервью. Завтра должна выйти книга бывшего директора ФБР. Стоит напомнить, что Дональд Трамп в своё время назвал Джеймса Коми худшим главой ведомства.