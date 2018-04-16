Дональд Трамп уже собрал почти 30 миллионов долларов на своё переизбрание президентом в 2020 году
Об этом сообщили представители его фонда, который получил название «Сделаем Америку снова великой!».
Трамп подал документы в Федеральную Избирательную комиссию в день вступления в должность президента. До него так ещё никто не делал.
Дональд Трамп не подходит для должности президента. Так считает бывший директор ФБР Джеймс Коми. По словам Коми, все сотрудники штаба Дональда Трампа считают себя членами одной семьи, как в мафиозной группировке.
Напомним, Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР год назад. С тех пор, это его первое интервью. Завтра должна выйти книга бывшего директора ФБР. Стоит напомнить, что Дональд Трамп в своё время назвал Джеймса Коми худшим главой ведомства.
Комментарии13
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slesar_ev 16 апреля 2018 | 13:08
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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ХИЩНИКИ подло, по традиции фашистов, в 4 утра запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
takao 16 апреля 2018 | 13:10
Это - Трамп:
https://www.dropbox.com/s/mvopj86tsymovi0/30716397_601255206875888_6533097547337039872_n.jpg?dl=0
takao 16 апреля 2018 | 13:11
"Ситуация с адвокатом Трампа резко изменилась - он отказался сотрудничать со следствием, то теперь он переведён из разряда свидетелей в разряд официально обвиняемых. Также выяснилось, что следствие давно следило за Коэном и имеет данные, что он занимается уничтожением документов, которые свидетельствуют o криминальности его и, возможно, Трампа, действий. Потому рейд в его дом был абсолютно не случаен и следствие располагает железными данными, которые говорят, что им нужно было срочно изъять информацию у него, пока он её не уничтожил.
Стал известен небольшой штрих, как работал Коэн. Он из тех верных до гроба евреев, из которых получаются лучшие в мире личные секретари. Хозяин гуляет и охотится, а еврей занимался делами так, чтобы хозяйство усилиями его господина не пошло с молотка. Так и Коэн. Он записывал все тел.разговоры. Он был свидетелем, участником, передаточным звеном в целом ряде дел - законных и, возможно, нет. Он держал детальные досье на всех, с кем он работал и имел дело. Т.е. работал капитально. Но всё это оставляет за собой длинный хвост из бумаг, записей, фильмов и т.д. Если вся эта лавина информации сегодня в руках следствия, то я даже боюсь предположить, насколько это может быть плохо всем, кто рядом с ним.
Почему вышли на Коэна? Через шлюху. Но ведь Мюллер не расследует шлюх?. Мюллер расследует финансовые дела Трампа. А Коэн именно ими и занимался. Включая достаточно сомнительные дела с русскими. Дело в том, что Коэн передал 130тыс.долл порнозвезде (Сторми Дениелз), с которой Трамп спал. Потому два дела - 1) русское и 2) с дамой Трампа - слились в одно на основе денег. Типа, можно уже кричать - Оу, Йес!.."
takao 16 апреля 2018 | 13:12
"А в это время гл.казначей респ.партии США срочно подал в отставку, когда стало известно, что он сексуально развлекался с моделью из журнала Плейбой, пока любимая жена сидела дома и ждала верного мужа. Более того, красотка из Плейбоя беременна от этого самого казначея. Казначею поспешили на помощь - всё тот же адвокат Трампа Коэн занёс модели из Плейбоя 1,6 млн.долл, чтобы она не подавала в суд и молчала по поводу своей связи с высокопоставленным республиканцем. Имя бывш.казначея Эллиот Бройди. Погуглите - большая толстая старая свинья.
Когда-то это партия считала себя партией морали и семьи. Гневно обличала Била Клинтона и стучала кулаками по столу, настаивая на самых жутких наказаниях неверным мужьям и жёнам. Однако сегодня... эта партия слилась в канализацию со своими "ценностями" или скажем по простому - с её лицемерием."
grydlo___bydlo__lakao__1 16 апреля 2018 | 13:14
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
takao 16 апреля 2018 | 13:14
"В бумагах адвоката Коэна, изъятых у него следствием, найдены прямые улики, которые говорят, что Коэн в 16м секретно выезжал в Прагу для встречи с Константином Косачёвым. Эта встреча состоялась, что явствует из найденных документов, которые Коэн очень тщательно вёл.
Также, дабы не мелькать на радаре разведки и ФБР, Коэн в начале приехал в Германию, а потом каким-то образом (возможно, на частной машине) приехал в Прагу. Билета на самолёт или поезд, который подтверждает его перелёт/переезд из Германии в Чехию, нет. После встречи, Коэн, опять-таки возвращается в Германию и улетает оттуда. Если это не заметание следов, то что? Человек прилетает в Германию и затем тайно едет оттуда в Чехию. Затем едет обратно и тут же улетает домой. Т.е. сказать, что он решил осмотреть красоты Германии и решил заодно зарулить в Прагу полюбоваться Вышеградом? Коэн уже кричит, что в Праге никогда не был, но, по-видимому, подтверждение у следствия уже есть."
Как последний штрих, следствие располагает данными, что в разговоре Коэна с Косачёвым поднимался вопрос "как можно перевести наличные деньги различным про-кремлёвским хакерам в Европе так, чтобы эти выплаты не проявились" (на радарах финансовой разведки США). Ждём подтверждения от Мюллера.
grydlo___bydlo__lakao__1 16 апреля 2018 | 13:22
takao: takao: Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Из всех "ароматных-амброзий" любого ГОВНА
Лишь вонь от блядищи Violki для takao ГОДНА.
И скучно,и грустно и некому руку пожать
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?
Ранняя осень,грачи ещё НЕ улетели
В лесу под ногами грибы захрустели
Борщевик семенами за лето разжился
Дебильный takao ПОГАНКОЙ в лесу соблазнился.
На лапсердак одев ФУФАЙКУ
И натянув заштопанный ГАНДОН,
ОтбЫл БОРЩЕВНИК на лужайку.
Там,средь ПОГАНОК Violettu встретит ОН!
Непризнанный "гений" takao уныло гиюрную письку дрочил
Письмо о разрыве от проститутки sirundi БОРЩЕВИК получил
Полнейший "отлуп" ИМПОТЕНТУ-ДЕБИЛУ takao sirunka дала
К субтильному телом, но мощному членом ГОШЕЙнику "фея" ушла!
Бесследно не прошёл дурман БОРЩЕВИКА
Совсем снёс крышу у takao - ДУРАКА
Занялся он поиском в кущах кустистых ОПЯТ
За сутки ДЕБИЛУ ОДИН лишь ОПёНОК попался
К несчастью дебила фальшивым грибок оказался
ОБОСРАЛСЯ в итоге ДУРАК с головы и до ПЯТ
Однажды дебильный takao и санУБОРЩИЦА toma,
a_tabakov, да k_a_i_n_a_r из того же ДУРДОМА
Задумали сыграть "сексуальный" КВАРТЕТ
Поставили ПРОСТИТУТКУ sirundi РАКОМ
Дерут, дерут,а вот оргазму от блядищи - НЕТ
МОРАЛЬ:
Жидки - инвалиды, - "акулы пера"
Напрасно позвали её в "номера".
Из раннего Крылова И.А.
С бескрайних кущ непобеждённого БОРЩЕВИКА
Прельстившись славой незабвенного ГЕРАКЛА,
Изобразив не фоне нужника помойного "КРЕАКЛА"
Призвал "ассенизировать" жидов при помощи ДРОБОВИКА.
takao: - Хуцпе - кранты
Сварганил Хуцпа для "takao" на "Ехе" КРАНТЫ.
"takao" в итоге измазал ГОВНИЩЕМ свои же ПОРТЫ.
grydlo___bydlo__lakao__1 16 апреля 2018 | 13:16
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
grydlo___bydlo__lakao__1 16 апреля 2018 | 13:18
takao: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Дебильный "takao" по горло накачан ГОВНОМ
Почти 90 кило поместилось спокойненько в НЁМ
НО, это ДЕБИЛУ - УРОДУ совсем НЕ предел
На фоне безделья в деревне добавить ПОНОСУ сумел.
"takao", любивший колдырить ШМУРДЯК с БОРМОТУХОЙ
О "Хенесси" часто мечтал, пребывая "ПОД МУХОЙ"
Но, этот напиток НЕ был "по-карману" и ЧИНУ ему
Поэтому здесь он, на "Ехе", говном исходил на слюну.
И скучно,и грустно и некому руку пожать
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?
Как Раскольников Родик, старушонку УБИВШИЙ,
Из-за ДЕНЕГ по ссуде российским тупым ТОПОРОМ,
Так "takao", все МоЗГИ в "Хенесси" ПРОПИВШИЙ,
Прикупил у барыги "Фискарс", чтоб "покончить" с БОРЩОМ.
В корнях борщевика, используя Фискарса "угол-загиба",
Сломал тем годом аж три лопаты дебил "takao" - ГЛЫБА!
Лучше уж пусть БОРЩЕВИК на своей борозде,
чем прослыть ДЕБИЛОМ навсегда и ВЕЗДЕ.
"ПсихоАНАЛитик - takao", увязший по горло в своём же вонючем ГОВНЕ,
Рассуждает о "лживой морали", копаясь в чужом, либеральном ДЕРЬМЕ.
Боже!.Какой ты ЗАСРАНЧАТЫЙ ДЕБИЛ!?
В КУНСТКАМЕРЕ могут быть "вещички" лишь на таких ОСЛОВ - УРОДОВ, как ТЫ, БЕЗМОЗГЛЫЙ "адмирал takao" из зарослей БОРЩЕВИКА....
А вещи императора России находятся в ЭРМИТАЖЕ.
БЕЗМОЗГЛЫЙ ДЕБИЛ ТЫ, но НЕ "самурай"
Поднял мятёж "takao" супротив своей maman
(Хотела mutter, шоб шарманку в балаганах он крутил)
Дебилу ж больше нравился БОРЩЕВИКА дурман
А потому заместо клавиш он ЛОПАТУ "fiskars" прикупил.
dorin1987 16 апреля 2018 | 13:08
А Симонян готова повторить заезд? Жирик шампанское закупил? Дума ладошки приготовила для аплодисментов? Недо-хакеры готовы гадить у "пиндосов"?
prade 16 апреля 2018 | 13:09
Интересно, а Кремль поддержит Трампа на следующих выборах, или он уже не друг?
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 13:16
Куда деньги отсылать? Хочу поучаствовать.
anribogg 16 апреля 2018 | 13:42
Был бы Трамп мужиком, сказал бы, что деньги отдайте страдающему народу Сирии, в первую очередь женщинам и детям, н какой бы стороне они не были, а на выборы у меня свой загашник есть. Но наверно он нэ мужик.