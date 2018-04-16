Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов
Соответствующий законопроект уже будет рассмотрен городской думой в эту среду. В пояснительной записке отмечается, что завершение голосования в более поздний срок позволит придти на участки большему числу граждан, в частности, дачникам. Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 лиц вместо нынешних ста, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
Комментарии8
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gordy 16 апреля 2018 | 13:07
"Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов"
Да чего стесняется: объявил бы себя Князем Московским - и вся недолга?
glotze7 16 апреля 2018 | 13:39
gordy: Всех проголосовавших за него, Собянин обещает вне очереди переселить в Подмосковье ещё до постройки там домов.
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 13:14
Сергея такая Сергея.
sprav77 16 апреля 2018 | 13:16
А лучше до следующих 6 утра. Выборы будут длиться целые сутки. Вот тогда прийдет народу больше чем избирателей. Шоу есть шоу.
snagging 16 апреля 2018 | 13:18
Лучше, как и бухлом торговать до 23.00, а потом на утро очнуться, глядь и снова прежнии лица: собака, тёща и Собянин.
nns33 16 апреля 2018 | 13:18
Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов" ===== а почему не до 24-х ? В темноте можно автобусами гастербай теров подвозить. Очень удобно.
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 13:22
nns33:
Загадочная фраза:
" законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 лиц вместо нынешних ста."
Без вискаря не поймёшь... надо бы принять под сигару.
estate_photo 16 апреля 2018 | 13:33
Лиц назначить..... А позорный муниципальный фильтр слабо отменить?