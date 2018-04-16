Следователи проверяют обстоятельства гибели екатеринбургского журналиста Максима Бородина

Корреспондент агентства «Новый день», который писал о российских наемниках в Сирии, скончался от травм после падения с пятого этажа.

Проверка пока идет доследственная. Тем не менее, в правоохранительных органах считают, что оснований для возбуждения дела нет. Рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай, но признаков преступления следователи не видят, передает ТАСС. Коллеги Бородина тем временем подчеркивают, что для самоубийства, по их наблюдениям, не было никаких причин. Кроме того полиция не обнаружила предсмертной записки. А дверь в квартиру журналиста была закрыта изнутри. Уральский правозащитник Вячеслав Башков написал в своем Фейсбуке, что за день до загадочного происшествия с Максимом, журналист звонил ему и рассказывал о странных людях в камуфляже, которые стояли на лестничной площадке, а также на балконе. Он опасался, что к нему пришли с обыском. Но позже перезвонил и сказал, что ошибся, и силовики были на лестничной площадке из-за учений. Сутки спустя Бородина нашли под окнами его дома.

Журналист «Нового дня» одним из первых, в частности, рассказал о крупных потерях, которые понесла ЧВК Вагнера в Сирии в начале февраля. Похороны и прощание с журналистом пройдут в Екатеринбурге в среду.