Следователи проверяют обстоятельства гибели екатеринбургского журналиста Максима Бородина
Корреспондент агентства «Новый день», который писал о российских наемниках в Сирии, скончался от травм после падения с пятого этажа.
Проверка пока идет доследственная. Тем не менее, в правоохранительных органах считают, что оснований для возбуждения дела нет. Рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай, но признаков преступления следователи не видят, передает ТАСС. Коллеги Бородина тем временем подчеркивают, что для самоубийства, по их наблюдениям, не было никаких причин. Кроме того полиция не обнаружила предсмертной записки. А дверь в квартиру журналиста была закрыта изнутри. Уральский правозащитник Вячеслав Башков написал в своем Фейсбуке, что за день до загадочного происшествия с Максимом, журналист звонил ему и рассказывал о странных людях в камуфляже, которые стояли на лестничной площадке, а также на балконе. Он опасался, что к нему пришли с обыском. Но позже перезвонил и сказал, что ошибся, и силовики были на лестничной площадке из-за учений. Сутки спустя Бородина нашли под окнами его дома.
Журналист «Нового дня» одним из первых, в частности, рассказал о крупных потерях, которые понесла ЧВК Вагнера в Сирии в начале февраля. Похороны и прощание с журналистом пройдут в Екатеринбурге в среду.
Комментарии11
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naivnyk 16 апреля 2018 | 13:12
Очередной наркош, типа недоотравленного мурзы! Теперь посмертно героем на Эхо на несколько недель...
fun2mass 16 апреля 2018 | 13:23
naivnyk: Подавись своими словами, мразь!
skripali_ze_zomby 16 апреля 2018 | 14:04
Помер Максим, да ихер бы с ним!
neon999 16 апреля 2018 | 13:13
А следователи у нас кто ? А кто у нас Бастрыкин, кто в лес вывозит и пистолетом махает ?
Кто у нас пытает и фальсифицирует обвинения ? Не надо нам песен, про то как следователи в чем-то там разберутся. Журналисты с ЭМ, не пишите с таким видом, что «правосудие» в России реальное, вы все сами прекрасно понимаете. А за прислуживание бандитам у власти с вас потом спросится: люстрация, никакого «войдите в наше положение».
naivnyk 16 апреля 2018 | 13:16
neon999: Правосудие только у бритов, мы уже видим ))
sir_charlie 16 апреля 2018 | 13:24
neon999: "махает" (с)
ганапольский?
sir_charlie 16 апреля 2018 | 13:16
О, почерк Ройзмана - "Город без наркотиков [от конкурентов]!"
rom8883 16 апреля 2018 | 13:21
Помните в "Мимино"? "Нечаянно задел стулом" . Люстру.
Вот так и следователи пытаются доказать самоубийство.
v1nc 16 апреля 2018 | 13:26
Члены ОПГ гопника проверяют сами себя...
eslichestno 16 апреля 2018 | 13:26
Один из многих, кто случайно выпал из окна, немотивированно покончил жизнь самоубийством, включая повесился, был при странных обстоятельствах задушен или отравлен ядом, чтобы нагадить России. Ничего удивительного, когда страной управляют спецслужбы по своим понятием, а не по законам.
kievlanin 16 апреля 2018 | 13:29
Россию накрыла Северная Корея!!!
Можете считать это ассиметричным ответом Трампу.
Как всегда, бьём по Воронежу в ответ!