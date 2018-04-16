Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России

И потребовал удалить его из всех магазинов приложений. Многие пользователи уже жалуются на перебои в работе мессенджера. Подробнее

Ведомство Александра Жарова внесло Telegram в список запрещённых ресурсов около часа назад. Роскомнадзор направил операторам связи информацию о том, что доступ к мессенджеру ограничен. Глава ведомства также заявил, что сегодня же оно потребует удалить Telegram из онлайн-магазинов App Store и Google Play. Провайдеры начали блокировку. Больше всего проблем с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений. Так некоторые клиенты Мегафона не могут войти в сервис, сообщает ТАСС. Сайт telegram.org тоже не работает. Пользователей встречает сообщение: «Нет подключения к интернету».

По закону блокировка должна быть проведена за сутки. Но по словам Жарова на это уйдёт всего несколько часов. На прошлой неделе Роскомнадзор просил Таганский суд Москвы разрешить блокировку Telegram, не дожидаясь обжалования решения в апелляционной инстанции. И судья Юлия Смолина с этим согласилась. Последние дни авторы телеграм-каналов и СМИ, вплоть до государственных, советовали разные методы для обхода блокировки. В том числе с помощью VPN. Меры к инструментам для обхода блокировок Telegram будут приниматься по запросам компетентных органов, заявил Жаров «Интерфаксу».

Следственный комитет сегодня перешёл из Telegram в мессенджер ТамТам и пригласил пользователей подписываться на свой канал, передаёт агентство. Ещё раньше пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после решения Таганского суда установил ICQ в качестве замены Telegram.