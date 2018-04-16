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12:59, 16 апреля 2018

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России

И потребовал удалить его из всех магазинов приложений. Многие пользователи уже жалуются на перебои в работе мессенджера. Подробнее

Ведомство Александра Жарова внесло Telegram в список запрещённых ресурсов около часа назад. Роскомнадзор направил операторам связи информацию о том, что доступ к мессенджеру ограничен. Глава ведомства также заявил, что сегодня же оно потребует удалить Telegram из онлайн-магазинов App Store и Google Play. Провайдеры начали блокировку. Больше всего проблем с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений. Так некоторые клиенты Мегафона не могут войти в сервис, сообщает ТАСС. Сайт telegram.org тоже не работает. Пользователей встречает сообщение: «Нет подключения к интернету».

По закону блокировка должна быть проведена за сутки. Но по словам Жарова на это уйдёт всего несколько часов. На прошлой неделе Роскомнадзор просил Таганский суд Москвы разрешить блокировку Telegram, не дожидаясь обжалования решения в апелляционной инстанции. И судья Юлия Смолина с этим согласилась. Последние дни авторы телеграм-каналов и СМИ, вплоть до государственных, советовали разные методы для обхода блокировки. В том числе с помощью VPN. Меры к инструментам для обхода блокировок Telegram будут приниматься по запросам компетентных органов, заявил Жаров «Интерфаксу».

Следственный комитет сегодня перешёл из Telegram в мессенджер ТамТам и пригласил пользователей подписываться на свой канал, передаёт агентство. Ещё раньше пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после решения Таганского суда установил ICQ в качестве замены Telegram.

Комментарии

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hastings 16 апреля 2018 | 13:03

Еще одна победа на пути к цифровому суверенитету!

from_russia_with_boyaryshnik 16 апреля 2018 | 13:05

hastings: Ещё одна победа над терроризмом ! Нет больше террористов !

seva1223 16 апреля 2018 | 13:11

from_russia_with_boyaryshnik: Не просто нет, а еще раз совсем нет!

luger_max_otto 16 апреля 2018 | 13:29

Ага. Роскомнадзор, мнящий себя бессмысленным и беспощадным. Я готов две первые строки для их гимна обеспечить:
Эх, нос не вешать,
Когда нас станут вешать!

motooppic 16 апреля 2018 | 13:05

Все правильно. И наконец то перешли от слов к делу!

sergeev67 16 апреля 2018 | 13:13

motooppic: Все правильно. И наконец то перешли от слов к делу!

К какому делу? Все работает. Пукнули в лужу? И это дело!

pavelmistery 16 апреля 2018 | 13:17

motooppic: Слава Богу, больше в России не будет ни одного теракта ))

brezhneput 16 апреля 2018 | 13:55

pavelmistery: Ага, теперь если что - значит это ФСБ кого-то жахнуло))

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 16 апреля 2018 | 13:27

motooppic: мог бы ни чего не писать...твоя картинка лучше любых слов))

brgoranflo 16 апреля 2018 | 13:09

Жгите хлопцы!! Мессенжер ТамТам самое то! Как же еще общаться в 21-м веке? Конечно тамтамами! Впереееед!

dude_lebowsky 16 апреля 2018 | 13:11

brgoranflo: Почему не ТукТук назвали?

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 13:10

Пока что и без VPN на телефоне работает.

dadmorose 16 апреля 2018 | 13:11

Путин Думе говорил,
Обнимая ей бока -
Моё желанье, Дума,
Отгадай.
Разве ты не видишь, Дума,
В Телеграме много шума,
Запрещай скорее, запрещай!
Разве ты не видишь, Дуча,
В интернете сколько глума,
Закрывай скорее, закрывай!

(комментарий скрыт)

electroknight 16 апреля 2018 | 13:12

Жить стало лучше, жить стало веселее, сразу заколосилась рожь и надои превысили все мыслимые ожидания.

podwodnik 16 апреля 2018 | 13:13

Слепой с бритвой.

snagging 16 апреля 2018 | 13:14

Теперь путриотных ватников, ничто не отличает от иранских безбашенных исламистов.

mikegolubchik 16 апреля 2018 | 13:31

snagging: Некоторое отличие все же имеется. В Иране Телеграм запрещали временно во время протестов (но все равно естественно работал через vpn) и сейчас Телеграм в Иране разрешен.

good_dobrai 16 апреля 2018 | 13:14

Для меня это не драма
Я счастливо живу без Telegramа!

gennady_77 16 апреля 2018 | 13:16

вот теперь заживем!

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 13:17

"Теперь я Чебурашка, к которой в этом мире никто не подойдет..." Похоже, что эта президентская мысль начинает буйно материализоваться.

(комментарий скрыт)

dude_lebowsky 16 апреля 2018 | 13:26

Два вопроса:
1. Меня одного бесит, что одна новость разбивается на несколько, и обсуждения пропадают с появлением новости-двойника?
2. Кто знает, какой ещё есть бесплатный VPN, типа Оперы? Она ведь после 30 апр. перестанет работать.

vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 13:28

Кровавый сговор Telegram со Здравым Смыслом не может остаться безнаказанным!

brezhneput 16 апреля 2018 | 13:53

Походу плешивый совсем ёбнулся от жажды власти!
А когда нам будут чипы внедрять чтобы отслеживать местоположение по GPS и ГЛОНАСС? И когда нам ошейники будут одевать, чтобы когда ты переходишь ту территорию, на которой не должен располагаться, чтобы тебя било током? Как я понимаю, в 2024 году?
Ничего-ничего, вот сейчас мы войну в Сирии выиграем с невидимым противником и сразу заживем, что всякие там Лондоны и Парижи будут нам завидовать, будем жить недолго и несчастливо, но черви будут довольны))

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