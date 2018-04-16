"Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии"

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия. Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске и Москве расценили это, как акт агрессии.