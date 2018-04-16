Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии
По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия. Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске и Москве расценили это, как акт агрессии.
Комментарии12
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skripal_live 16 апреля 2018 | 12:37
«Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по четыре (российских дипломата), то мы бы выслали столько же», — Дональд Трамп, 45-й президент США.
И с такими дебилами Путину и МИД России приходится работать!
А что делать: у него в руках ядерная кнопка…
pyccokokc 16 апреля 2018 | 12:42
Ежели Запад не станет давать России ничего, на второй день ей каюк.
skripal_live 16 апреля 2018 | 12:47
pyccokokc: Справка для дилетантов: Запад ничего России не дает, он ей ПРОДАЕТ, также как и она ему.
Ничего личного - только ДЕНЬГИ.
А за деньги капиталисты удавятся...
sandeni 16 апреля 2018 | 13:16
skripal_live: Не станут продавать технологии и патенты - можно просто копировать, как когда то сделали китайцы. Санкции - это не наказание, а отсутствие желания сотрудничать. Значит и нам не следует выполнять договоренности о соблюдении авторского права.
perestarok 16 апреля 2018 | 13:47
sandeni: " Санкции - это не наказание, а отсутствие желания сотрудничать."
Санкции - это нечестная конкуренция, осуществляемая под благовидными предлогами, чаще надуманными.
dorin1987 16 апреля 2018 | 12:47
____: /И с такими дебилами Путину и МИД России приходится работать! / - Т.е. поддерживать асада, который травит свое же население - это для Вас норма? Или после антисанкций внутри РФ - поддержка асада - еще очень даже ничего?
sandeni 16 апреля 2018 | 13:18
dorin1987: И с такими дебилами приходится работать!
Асад ему не нравится.
А Макрон и Мэй с Джонсоном нравятся?
dorin1987 16 апреля 2018 | 13:22
___: /Асад ему не нравится. / - Неа.
/А Макрон и Мэй с Джонсоном нравятся?/ - А что с ними не так? Они свое население не травят хим.оружием в отличие от асада.
И называть "дебилами" руководителей чужих стран при живом узурпаторе - царьке РФ (не самого большого ума) - как минимум некорректно.
vezdehod 16 апреля 2018 | 13:06
Уже не страшно....Россия запускает новый завод по производству лечебного "Боярышника" - будем жить.
uasindikat 16 апреля 2018 | 12:41
Замечательно
perestarok 16 апреля 2018 | 13:40
"Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии"
И правильно. Надо объявить России санкции за то, что США разбомбили Сирию.
boseal 16 апреля 2018 | 13:48
Ох и тяжело же США каждый раз находить повод для введения новых санкций против РФ - то бывшего русского разведчика с дочкой какой-то дрянью опрыскают совместно с коллегами по цеху, а то и вовсе приходится тяжеленную желтую болванку на кровать укладывать в далекой и неспокойной Сирии, еще и людей при этом потравив в придачу.