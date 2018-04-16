Центральный банк отозвал лицензию у московского банка «Объединённый финансовый капитал»
В сообщении ЦБ говорится, что он использовал рискованную бизнес модель и утратил капитал. Банк занимает 127 место по величине активов, является участником системы страхования вкладов.
Как отмечают «Ведомости», банк принадлежал девяти физическим лицам. Самый большой пакет акций был у Николая Егорова, однокурсника президента России.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт