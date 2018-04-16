Мосгорсуд проверит законность ареста братьев Магомедовых, которых подозревают в хищении более 2,5 миллиардов рублей

Мосгорсуд проверит законность ареста братьев Магомедовых, которых подозревают в организации преступного сообщества и хищении более 2,5 миллиардов рублей. Адвокаты просят избрать их подзащитным более мягкую меру пресечения. В частности, предлагается залог в 2,5 миллиарда. По версии следствия, совладельцы группы компаний «Сумма» похищали бюджетные средства, выделенные на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.