Мосгорсуд проверит законность ареста братьев Магомедовых, которых подозревают в хищении более 2,5 миллиардов рублей
Мосгорсуд проверит законность ареста братьев Магомедовых, которых подозревают в организации преступного сообщества и хищении более 2,5 миллиардов рублей. Адвокаты просят избрать их подзащитным более мягкую меру пресечения. В частности, предлагается залог в 2,5 миллиарда. По версии следствия, совладельцы группы компаний «Сумма» похищали бюджетные средства, выделенные на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Комментарии5
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skripal_live 16 апреля 2018 | 12:35
Нехер их в тюрьме кормить.
Выпустить под залог в 5-10 лярдов и пусть катятся в Лондон...
kindman_a 16 апреля 2018 | 12:39
Точно - пайка пригодится тебе, skripal_live, и твоим подельникам-тролям.
harra 16 апреля 2018 | 12:44
ЭЭЭ. Незаконэн аррест...
Рамзан буду, Да...
Судья продажная....)))
trans 16 апреля 2018 | 12:48
А чего же Песков за братьев не заступится? Вон как хорошо они его подкармливали. Но похоже не в коня корм)))
odobryam_s 16 апреля 2018 | 12:51
"Считай по-нашему, мы стырили немного...
Не вру. ей-богу, скажи, Серега?"
По В.С. Высоцкому....