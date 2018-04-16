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12:31, 16 апреля 2018

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверены более 10 тысяч подобных объектов

У половины из них выявлены те или иные нарушения. МЧС проверит также торговые центры, которые закрылись сами. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. По мнению Пучкова, следует отдельно проверить сотрудников детских кинозалов и игровых комнат.

Комментарии

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odobryam_s 16 апреля 2018 | 12:34

А сколько пачек денег рассовано по карманом проверяющих мы никогда не узнаем.... Так что следующий пожар - просто вопрос времени. А там и новые проверки, новые дачи и брачи.....

punyoshohlai 16 апреля 2018 | 12:35

в Кемерове проверены более 10 тысяч подобных объектов

В Кемерове 10 000 торгово-развлекательных центров?!
На полмиллиона жителей?
Не верю

odobryam_s 16 апреля 2018 | 12:45

punyoshohlai:
" В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть"


И.Ильф и Е. Петров. "12 стульев".

(комментарий скрыт)

voenpes 16 апреля 2018 | 12:39

Почти у каждого жителя Кемерово по торговому центру! Вот это уровень благосостояния!

nichirin 16 апреля 2018 | 12:41

Это сколько суммарно "на лапу" получило МЧС, очень интересно.

testmeter 16 апреля 2018 | 12:46

"проверены более 10 тысяч объектов" ///
Сколько откатов срублено?
Запасные выходы все надежно закрыты и опечатаны?

annacrimea 16 апреля 2018 | 12:56

После кемеровского инцидента изменилась такса у проверял и контролял. А половина владельцев торговых центров не успели проплатить по новым тарифам.

(комментарий скрыт)

w49 16 апреля 2018 | 13:18

Все эти "проверки" раньше надо было делать, уважаемые господа чиновники, _ДО ПОЖАРА!_

timber_head 16 апреля 2018 | 13:27

Целых 10 000?! Население Кемеровской области 2,7 млн. человек. Это у них по такому торговому центру на каждые 300 человек?! А я тут глянул на список ТЦ Москвы с её 12,5 млн. только официального населения и нашел только 191 ТЦ... А ещё говорят "москвичи зажрались".
Блин, ну понятно, что в официальных рапортах постоянно звиздят. Но не настолько же!

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