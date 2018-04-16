После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове проверены более 10 тысяч подобных объектов

У половины из них выявлены те или иные нарушения. МЧС проверит также торговые центры, которые закрылись сами. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. По мнению Пучкова, следует отдельно проверить сотрудников детских кинозалов и игровых комнат.