Причиной крупного пожара на центральном рынке в Нальчике могло стать замыкание электропроводки
Такова предварительная оценка специалистов. Горели два павильона. Общая площадь пожара составила более 3 тысяч квадратных метров. данных о пострадавших не поступало. Власти обещают, что работа рынка будет восстановлена в течение трёх дней.
Комментарии3
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wuwer 16 апреля 2018 | 12:41
Высоковольтные провода свисали с потолка?
Кто-то ЛЭП провел через рынок?
Где-то...совсем недавно ... про это ...с пеной у рта... рассказывал,... выпучив глаза...
неверующих приглашали на прогулку в зелёнку
ludvig14 16 апреля 2018 | 12:47
в след за тереграммом, запретить "электропроводку", как террориста №1! Ведь все пожары из-за нее!
odobryam_s 16 апреля 2018 | 12:48
Теперь и рынки будут "проверять"... Проверяльщики уже потирают свои липкие лапы!