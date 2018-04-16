Роскомнадзор начал блокировку мессенджера «Телеграм»

Он будет полностью заблокирован в ближайшие часы, пообещал глава ведомства Александр Жаров. Сейчас «Телеграм» работает с сильными перебоями. Сайт Telegram.org более не доступен. Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса по решению суда. Мессенджер отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.