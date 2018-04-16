Роскомнадзор начал блокировку мессенджера «Телеграм»
Он будет полностью заблокирован в ближайшие часы, пообещал глава ведомства Александр Жаров. Сейчас «Телеграм» работает с сильными перебоями. Сайт Telegram.org более не доступен. Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса по решению суда. Мессенджер отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 12:34
Совок ощущается всё более сильно.
Вот уже и глушить начали, как "голоса" в своё время.
kindman_a 16 апреля 2018 | 12:36
mikhail_spb_:
"...Он будет полностью заблокирован в ближайшие часы..."
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Отбросив развитие страны на многие десятки лет назад?
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 12:50
Они надеются на то, что эта глупость сохранит их во власти? Экая наивность: когда прижмет, именно на них всё и свалят. А если, или точнее когда "фюрер уйдет в небытие"- то тем более.
grashupfer 16 апреля 2018 | 12:51
kindman_a: Выделенный вами отрывок надо прочитывать голосом Левитана. Именно ведь с таким грозным громыханием этот бессильный балаган подаётся)
Дотрахались до мышей. Называется)
fig__wam 16 апреля 2018 | 13:02
grashupfer: Спокойно доступен.\Установите хотя бы ZenMate
Сейчас проверил. загрузился без проблем .
grashupfer 16 апреля 2018 | 13:34
fig__wam: Не). Имелось в виду - насколько ничтожными и потешными выглядят со стороны эти "грозные государственные мужи", возомнившие из себя вершителей с какого-то перепугу).
Спасибо вам, но сам-то я давно с сетевыми секретками знаком, в данный момент в них не нуждаюсь, а Телеграм не пользую.
Однако как же бесят эти идиоты-засранцы при власти окопавшиеся...
nitinol 16 апреля 2018 | 12:45
mikhail_spb_: И не только "Телеграм". Роскомнадзор уже вчера начал закрывать сайт форекс клуба по адресу: http://www.forexpf.ru/quote_show.php по торговле онлайн фьючерсами нефти, доллара, евро, РТС и т.д.? Кто объяснит? Чего боятся эти господа?
juche 16 апреля 2018 | 12:48
Вся кодла начиная от патриото-чекисто до либирало-демакрато, раскручивают телеграммам, а он ни как не раскрутиться.
harra 16 апреля 2018 | 12:35
Опять Воронеж????
WHY????
WHY????
pavel_liberal Павел Кузнецов 16 апреля 2018 | 12:37
Пользовались, пользуемся и будем пользоваться.
Может, совковые маразматики, отключат еще и электричество? Ведь террористы, а, главное, инакомыслящие, наверняка используют и его для общения и распространения крамолы?! Больше маразма - ближе крах режима!
thrombus 16 апреля 2018 | 12:38
Yahoo!
realtor_igor 16 апреля 2018 | 12:48
thrombus: Что Yahoo!?
hihi2raza 16 апреля 2018 | 12:40
Россия страна дураков и злобных дебилов. Только и умеют что, уничтожать , запрещать, убивать, отбирать. Тфу.
from_russia_with_boyaryshnik 16 апреля 2018 | 12:48
hihi2raza: Росиянцы не виноваты , это всё проклятие в виде особого кода и дополнительной хромосомы ;)))
gvs 16 апреля 2018 | 12:41
Одновременно Роскомнадзор начал остановку Земли и тушение Солнца. )))
income 16 апреля 2018 | 12:44
Мне кажется, лишая нас доступа к информации, власть загоняет нас в некое информационное подполье, где информация будет распространяться не менее стремительно, но будет, вероятно, менее достоверной. В этом "подполье" информацию с большей легкостью смогут модифицировать всевозможные злоумышленники и просто впечатлительные люди. И ведь не проверишь! ))
theloniousmonk 16 апреля 2018 | 12:44
(У меня пока) T. работает без перебоев.
sir_charlie 16 апреля 2018 | 12:53
theloniousmonk: из Нигерии пишете?
в вашем государстве, главном пользователе Телеги, и дальше должно работать
так что не переживайте
theloniousmonk 16 апреля 2018 | 13:04
sir_charlie:
Угадали! Санкт-Петербург уже почти Лагос. Спасибо Полтавченко.
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 12:45
Росзабору счастья и удачи, и чтоб не заблудиться в кабелях!
sir_charlie 16 апреля 2018 | 12:51
А в двух других странах-пользователях Телеги - в Афганистане и Нигерии - им тоже польуются исключительно кремлевские и их подстилки?
vata_putya 16 апреля 2018 | 12:59
через блокировку будем общаться.
тупой росокмнадзор как в Иране
vladimir_ka 16 апреля 2018 | 13:02
13:01 Полёт нормальный :-)
x_signal 16 апреля 2018 | 13:03
Пусть лучше себя заблокируют.
alexander25101977 16 апреля 2018 | 13:04
Те, кто им пользуется, будет обходить. Или они думают, что какой-то роскомпозор, его нафталиновые чекисты и продажные совковые шлюхи-судьи способны всерьёз запретить новейшие информационно-коммуникативные технологии? На дворе уже не XX век. Путинским чекистам пора бы это знать. Методы дрезденского прослушивания, пролизывания, пронюхивания и подмазывания здесь не проканают.
dude_lebowsky 16 апреля 2018 | 13:07
Кто знает, какой ещё есть бесплатный VPN, типа Оперы? Она ведь после 30 апр. перестанет работать.
kukrynx 16 апреля 2018 | 13:08
а ключ от квартиры тоже предоставлять?
putkaput001 16 апреля 2018 | 13:15
Догнать Америку не получилось,Португалию тоже,но есть неплохой шанс догнать и даже перегнать КНДР. Вот главная цель ближайшей шестилетки.