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12:30, 16 апреля 2018

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера «Телеграм»

Он будет полностью заблокирован в ближайшие часы, пообещал глава ведомства Александр Жаров. Сейчас «Телеграм» работает с сильными перебоями. Сайт Telegram.org более не доступен. Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса по решению суда. Мессенджер отказывается предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 12:34


Совок ощущается всё более сильно.
Вот уже и глушить начали, как "голоса" в своё время.

kindman_a 16 апреля 2018 | 12:36

mikhail_spb_:

"...Он будет полностью заблокирован в ближайшие часы..."
==========================================================

Отбросив развитие страны на многие десятки лет назад?

luger_max_otto 16 апреля 2018 | 12:50

Они надеются на то, что эта глупость сохранит их во власти? Экая наивность: когда прижмет, именно на них всё и свалят. А если, или точнее когда "фюрер уйдет в небытие"- то тем более.

grashupfer 16 апреля 2018 | 12:51

kindman_a: Выделенный вами отрывок надо прочитывать голосом Левитана. Именно ведь с таким грозным громыханием этот бессильный балаган подаётся)
Дотрахались до мышей. Называется)

fig__wam 16 апреля 2018 | 13:02

grashupfer: Спокойно доступен.\Установите хотя бы ZenMate
Сейчас проверил. загрузился без проблем .

grashupfer 16 апреля 2018 | 13:34

fig__wam: Не). Имелось в виду - насколько ничтожными и потешными выглядят со стороны эти "грозные государственные мужи", возомнившие из себя вершителей с какого-то перепугу).

Спасибо вам, но сам-то я давно с сетевыми секретками знаком, в данный момент в них не нуждаюсь, а Телеграм не пользую.
Однако как же бесят эти идиоты-засранцы при власти окопавшиеся...

nitinol 16 апреля 2018 | 12:45

mikhail_spb_: И не только "Телеграм". Роскомнадзор уже вчера начал закрывать сайт форекс клуба по адресу: http://www.forexpf.ru/quote_show.php по торговле онлайн фьючерсами нефти, доллара, евро, РТС и т.д.? Кто объяснит? Чего боятся эти господа?

juche 16 апреля 2018 | 12:48

Вся кодла начиная от патриото-чекисто до либирало-демакрато, раскручивают телеграммам, а он ни как не раскрутиться.

harra 16 апреля 2018 | 12:35

Опять Воронеж????
WHY????
WHY????

(комментарий скрыт)

pavel_liberal Павел Кузнецов 16 апреля 2018 | 12:37

Пользовались, пользуемся и будем пользоваться.
Может, совковые маразматики, отключат еще и электричество? Ведь террористы, а, главное, инакомыслящие, наверняка используют и его для общения и распространения крамолы?! Больше маразма - ближе крах режима!

thrombus 16 апреля 2018 | 12:38

Yahoo!

realtor_igor 16 апреля 2018 | 12:48

thrombus: Что Yahoo!?

hihi2raza 16 апреля 2018 | 12:40

Россия страна дураков и злобных дебилов. Только и умеют что, уничтожать , запрещать, убивать, отбирать. Тфу.

from_russia_with_boyaryshnik 16 апреля 2018 | 12:48

hihi2raza: Росиянцы не виноваты , это всё проклятие в виде особого кода и дополнительной хромосомы ;)))

gvs 16 апреля 2018 | 12:41

Одновременно Роскомнадзор начал остановку Земли и тушение Солнца. )))

income 16 апреля 2018 | 12:44

Мне кажется, лишая нас доступа к информации, власть загоняет нас в некое информационное подполье, где информация будет распространяться не менее стремительно, но будет, вероятно, менее достоверной. В этом "подполье" информацию с большей легкостью смогут модифицировать всевозможные злоумышленники и просто впечатлительные люди. И ведь не проверишь! ))

theloniousmonk 16 апреля 2018 | 12:44

(У меня пока) T. работает без перебоев.

sir_charlie 16 апреля 2018 | 12:53

theloniousmonk: из Нигерии пишете?
в вашем государстве, главном пользователе Телеги, и дальше должно работать
так что не переживайте

theloniousmonk 16 апреля 2018 | 13:04

sir_charlie:
Угадали! Санкт-Петербург уже почти Лагос. Спасибо Полтавченко.

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 12:45

Росзабору счастья и удачи, и чтоб не заблудиться в кабелях!

sir_charlie 16 апреля 2018 | 12:51

А в двух других странах-пользователях Телеги - в Афганистане и Нигерии - им тоже польуются исключительно кремлевские и их подстилки?

vata_putya 16 апреля 2018 | 12:59

через блокировку будем общаться.
тупой росокмнадзор как в Иране

vladimir_ka 16 апреля 2018 | 13:02

13:01 Полёт нормальный :-)

x_signal 16 апреля 2018 | 13:03

Пусть лучше себя заблокируют.

alexander25101977 16 апреля 2018 | 13:04

Те, кто им пользуется, будет обходить. Или они думают, что какой-то роскомпозор, его нафталиновые чекисты и продажные совковые шлюхи-судьи способны всерьёз запретить новейшие информационно-коммуникативные технологии? На дворе уже не XX век. Путинским чекистам пора бы это знать. Методы дрезденского прослушивания, пролизывания, пронюхивания и подмазывания здесь не проканают.

dude_lebowsky 16 апреля 2018 | 13:07

Кто знает, какой ещё есть бесплатный VPN, типа Оперы? Она ведь после 30 апр. перестанет работать.

kukrynx 16 апреля 2018 | 13:08

а ключ от квартиры тоже предоставлять?

putkaput001 16 апреля 2018 | 13:15

Догнать Америку не получилось,Португалию тоже,но есть неплохой шанс догнать и даже перегнать КНДР. Вот главная цель ближайшей шестилетки.

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