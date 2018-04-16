Столичный «Локомотив» укрепил лидерство в чемпионате страны по футболу

За четыре тура до конца турнира, железнодорожники оторвались от преследователей на пять очков, имея одну игру в запасе.

Королевский подарок «Локомотиву» преподнес «Урал». В первом матче на реконструированной к чемпионату мира «Екатеринбург-Арене», команда Александра Тарханова обыграла «Спартак» со счетом 2-1. Таким образом, «Урал» не просто прервал беспроигрышную серию красно-белых в чемпионате, — а она длилась аж с августа, — но еще и поспособствовал коронации нового чемпиона. Да-да, не боясь сглазить, о грядущей победе «Локомотива» в РФПЛ можно говорить уже сейчас. Подопечные Юрия Семина оторвались от «Спартака» на 5 очков. Больше того, железнодорожники еще и имеют матч в запасе. В среду они сыграют с грозненским «Ахматом». В случае победы «Локомотива», отрыв возрастет до 8 очков. И в следующих четырех турах ему останется набрать четыре очка, чтобы обеспечить себе чемпионство. Зато обострилась борьба за третье место, которое дает путевку в Лигу Чемпионов. Обострил ее ЦСКА, который не смог обыграть «Уфу». На бронзу, претендуют «Зенит», и «Краснодар» с армейцами. Причем последние двое сыграют друг с другом уже в следующем туре.

В истории чемпионатов России пока никому не удавалось отыграть у лидера 5 очков за последние четыре тура.