В Москве украли барокамеру, которую использовали при тренировка Юрий Гагарин и другие космонавты
Как сообщает телеграм-канал MASH, мастер Анатолий Фабричнов забрал её из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. Когда он вернулся за барокамерой, её там не было. Охранники утверждают, что капсулу забрали другие реставраторы.
Комментарии24
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roaswen 16 апреля 2018 | 12:07
ахаха!!! рашка, ты жжошь! а царь-пушка то на месте? бугага
evgolius7 16 апреля 2018 | 12:27
roaswen:
"Князь кубанский" Сашка "Вор" Ткачёв, согласно декларации "заработал" за 2017 год в 98 (!!!) раз больше чем годом ранее.
Маск рыдай!
Рокфеллер в коме !
arye_11 16 апреля 2018 | 12:32
evgolius7:
Но это вовсе не значит, что в 2016 году Саша -Вор заработал в 98 раз меньше, чем в 2017.
Просто не все показал. Иногда такое случается.
abbam 16 апреля 2018 | 12:31
roaswen: хохол, живи уже своей жизнью, у соседа корова сдохла, тебе то какой прок?
dorin1987 16 апреля 2018 | 12:53
____: /тебе то какой прок/ - Вы сами выдали разрешение украинцам злорадствовать по любому из поводов в режиме царька РФ. Чего теперь шипите?
fig__wam 16 апреля 2018 | 12:56
abbam:
Говорят, пошло с Калиты,
А уж дале — из рода в род.
То ли я сопру, то ли ты,
Но один, как часы, сопрёт!
То ли ты сопрёшь, то ли я,
То ли оба мы на щите…
С Калиты идёт колея —
Все́ воры́ — и все́ в нищете!
И псари́ воры́, и князья,
Не за ко́рысть воры́, за злость!
Без присмотра на миг нельзя
Ни корону бросать, ни гвоздь!..
Уж такие мы удались,
Хоть всю жизнь живём на гроши…
А который спёр — тот делись,
Тут как тут стоят кореши!..
И под скучный скулёж дележа,
У подъездов, дверей и оград,
Вдоль по всей Руси сторожа,
Всё сидят сторожа — сторожат!
А. Гаплич.
mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 12:10
Может, её взял батутчик-рагозин для подготовки колонизации Марса?
Или он попросту её украл, поскольку не может жить без воровства?
danko_swenja 16 апреля 2018 | 12:13
mikhail_spb_: юморной тролль. Может, возможно, вероятно, наверное, пролонгация, мильтоны, по ходу, похоже. Кабирка? Батутчик.
gvs 16 апреля 2018 | 12:12
Ждем, когда всплывет на аукционе.. ))) Или в чермете )))
zloy_sok 16 апреля 2018 | 12:12
Уже завтра на американском аукционе....
roaswen 16 апреля 2018 | 12:15
zloy_sok:
На amazon.com
zloy_sok 16 апреля 2018 | 12:29
roaswen: Тогда уж на Ebay)
joseph_gebbels 16 апреля 2018 | 12:15
Кто проверяет достоверность информации в так называемых телеграмм-каналах? По центральным СМИ ничего подобного не было. Эхо теперь будет почтить любой бред от любого ОБС-сми?
roaswen 16 апреля 2018 | 12:18
joseph_gebbels:
https://ria.ru/incidents/20180416/1518725333.html - сойдёт, балбес?
prutkov100 16 апреля 2018 | 13:11
roaswen: Для него не пойдет , он только мультикам верит .
testmeter 16 апреля 2018 | 12:22
joseph_gebbels: Информации в российских "центральных СМИ" верить уж точно нельзя никак. Сведения в телеграмм-каналах могут быть правдивыми и ложными, вот в "центральных СМИ" она будет лживой обязательно - на все классические 146%, да еще и перекручена самым фантасмагорическим образом
neon001 16 апреля 2018 | 12:23
joseph_gebbels: проверь достоверность новостей от суркова.
physik 16 апреля 2018 | 12:15
Интересно, какие документы на барокамеру предъявили эти другие реставраторы?
Или получается, что можно прийти на стоянку, выбрать понравившуюся машину, сказать, что она моя, сесть и уехать?
Надо же, не знал, что так можно.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 12:19
Военный музей автомобильной техники тоже разворован....
nigelliri56 16 апреля 2018 | 12:21
Видно воры технологию кражи взяли из к/ф "Старики-разбойники.
sprav77 16 апреля 2018 | 12:27
Анекдот!!!
neitral_n 16 апреля 2018 | 12:27
Как чужому человеку с охраняемой стоянки можно что-то забрать? Только если охранник продал!
from_russia_with_boyaryshnik 16 апреля 2018 | 12:29
Опять Тереза Мэй гадит росиюшке. Росиюшка без символов теряет смысл существования ;)))
zhrv 16 апреля 2018 | 12:35
Такой "лепет" канает только классе в третьем...
Или мы до него уже деградировали?