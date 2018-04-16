В Москве украли барокамеру, которую использовали при тренировка Юрий Гагарин и другие космонавты

Как сообщает телеграм-канал MASH, мастер Анатолий Фабричнов забрал её из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. Когда он вернулся за барокамерой, её там не было. Охранники утверждают, что капсулу забрали другие реставраторы.