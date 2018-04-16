Следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге
Рассматриваются несколько версий, в том числе, несчастный случай. Признаков того, что было совершено преступление, пока не обнаружено, утверждают в пресс-службе регионального СК.
Максим Бородин скончался от травм, полученных при падении с 5 этажа. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно.
Отметим, что Бородин был одним из первых журналистом, который написал о гибели сотрудников частной военной кампании в Сирии.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 12:12
Печально.
Властные жулики, воры и бандиты действуют своим привычным бандитским методом для недопущения распространения правды о своих преступлениях против страны и народа, а также на международной арене.
max3446 16 апреля 2018 | 12:16
Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста.
Эта система обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму.
«АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для её создания специально разработаны с учётом условий эксплуатации моста через Керченский пролив.
Программное обеспечение разработано российскими специалистами, — рассказал представитель компании-разработчика АСУДД на Крымском мосту Евгений Саватеев. — Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки».
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В АСУДД слаженно работают несколько интегрированных подсистем.
Так, подсистема мониторинга параметров транспортных потоков включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. Они осуществляют сбор статистических данных — это интервал движения и классификация транспортных средств, средняя скорость потока, интенсивность движения, загруженность полос. Данные мониторинга необходимы для расчета и выбора программы управления дорожным движением.
За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения.
Автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.
Они заблаговременно предупредят службы эксплуатации моста и участников дорожного движения об опасных явлениях на дороге — таких как изморозь, лед, туман, сильный ветер, мокрое или заснеженное дорожное покрытие.
wuwer 16 апреля 2018 | 13:01
max3446: Рухнувшим в екатеринбургском бараке потолком займутся следователи
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Фигня вопрос... один уже рухнувший потолок заколотили досками....ещё 100 лет можно жить
kara 16 апреля 2018 | 12:20
Совесть или долги?
neitral_n 16 апреля 2018 | 12:25
Это связано со Скрипалями?
sg81g 16 апреля 2018 | 12:32
neitral_n:
Думайте что пишите. Как бы английские убийцы дотянулись до Ебурга. Обычное дело курить на подоконнике в пьяном виде. Потом начинаются вопли родни и друзей что он не такой, что надо расследовать. Как с Насыровым.. Кому они на хер нужны?
wuwer 16 апреля 2018 | 12:33
neitral_n: Это связано с массовым падежом вагнеровцев в Сирии
Озвучил один из первых показания участников бойни... заткнули...
alextheterrible 16 апреля 2018 | 12:37
Много раз мы все видели в кинофильмах про мафию как журналист, ведущий расследования погибает, выпадая из окна или переходя дорогу на перекрестке и т.д. Кто поверит, что этот Максим Бородин выпал сам?
zor 16 апреля 2018 | 13:00
alextheterrible: После того ,как генерал(!) Сугробов в камере упав с кровати проломил себе череп, но выжил,а затем выпал из окна следственного изолятора и уже окончательно умер от несчастного случая,то кого удивит несчастный случай с журалистом,который что то написал о вагнерцах?
ugas 16 апреля 2018 | 13:25
alextheterrible: У них же принцип - сами убиваем, сами расследуем.
srk2658lu 16 апреля 2018 | 12:38
ЧВК работает не только в Сирии, но и в ЕКБ на 5-м этаже.