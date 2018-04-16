..... Роскомнадзор приступил к блокировке «Телеграма» .....

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к «Телеграму».



«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам «Телеграма») в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте.