Роскомнадзор приступил к блокировке «Телеграма»
Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к «Телеграму».
«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам «Телеграма») в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте.
Комментарии15
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max3446 16 апреля 2018 | 12:13
В Ивано-Франковской области Украины спасатели второй день ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе г. Яремчи.
Об этом со ссылкой на информацию, полученную в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пишут украинские СМИ.
О произошедшей аварии 15 апреля сообщил один из жителей села Микуличин. Мужчина утверждает, что в горной лесной местности урочища Лисновы Яремчанского района упал самолет.
При этом в Ивано-Франковском аэропорту сообщили, что, по их данным, полеты в течение воскресенья в этом районе осуществляли только рейсовые воздушные суда, другие воздушные суда не были зарегистрированы.
Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.
Тем не менее, на место предполагаемого падения были отправлены два отряда спасателей — 12 человек. На 16 апреля запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.
Пока похоже укры снова сбили гражданский самолет, как когда в Крым и малайзийский Боинг
from_russia_with_boyaryshnik 16 апреля 2018 | 12:17
max3446: ай молодца , бдительный бот, возьми с полки пирожок ;) А какой размах крыла был у того самоля , километр или полтора ?
glotze7 16 апреля 2018 | 12:32
from_russia_with_boyaryshnik: Надо испанского диспетчера спросить :)
romashka__ 16 апреля 2018 | 12:18
Россия без Телеграма — бобыль на обочине.
evgolius7 16 апреля 2018 | 12:23
romashka__:
Telegram переживёт Путина.
ostanovka 16 апреля 2018 | 12:34
max3446: рашистский дуралей решил выступить в роли рашистского телеграма?
Ну давай, бухти нам, как самолёты диспетчера Карлоса бороздят твой мозг.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 12:17
Посмотрим как сработает на Телеграм без vpn для начала, с родными средствами обхода блокировки.
Если блокировка не сработает, пользователи даже не смогут заметить что Телеграм был запрещен.
income 16 апреля 2018 | 12:17
Действительно, без VPN не заходит с разных браузеров. Видимо, заблокировал провайдер.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 13:06
income: На телефоне самое приложение Телеграм без VPN пока работает, сообщения доставляет.
sirwalterscott 16 апреля 2018 | 12:17
..... Роскомнадзор приступил к блокировке «Телеграма» .....
ccyки
bono747 16 апреля 2018 | 12:27
как жить то теперь без телеграмма??? Хуже , чем при Сталине даже..Сталин телеграмм не запрещал
neon001 16 апреля 2018 | 12:29
приступил. забавно, как вшивые коррупционеры, бюрократы, жулики обозначают имитацию бурной деятельности. прям таки дивизия блокировщиков вышла на задание на передовую. прощание славянки, заплаканные жены.
vor1986 16 апреля 2018 | 12:51
Да и хрен с ним с Телеграмом, будем аськой пользоваться. Это даже хорошо, что соц. сети блокируются. Посмотрите на современную молодежь, им ничего не нужно, везде - на улице, в квартире, в школе на уроках, в метро - все сидят уткнувшись в смартфоны.
mikegolubchik 16 апреля 2018 | 13:01
vor1986: А без книг они бы еще и здоровее были и не сутулые.
yazva_sibirskaya 16 апреля 2018 | 13:52
vor1986: vor1986: Они и будут сидеть где хотят.
А вы пользуйтесь аськой, пользуйтесь. Что еще бедным старперам остается делать...