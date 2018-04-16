В Ереване начались акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении

К гражданскому неповиновению призвал своих сторонников руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Акции протеста начались в Ереване с самого утра – активистам удалось перекрыть почти весь центр столицы. В качестве баррикад протестующие использовали металлические мусорные урны и чугунные скамейки, передает «Интерфакс». Также молодые люди блокировали движение автомобилей, усаживаясь прямо на проезжую часть. Кроме того, из-за действий протестующих на некоторое время было прекращено движение на нескольких станциях ереванского метро. «Радио Азатутюн» сообщает о задержании как минимум десяти активистов.

Отмечается, что протестные акции вызывают раздражение у некоторых горожан, которые торопятся на работу или по делам. Организатор протестов Никол Пашинян извинился перед ереванцами за возникшие неудобства. Политик призвал своих сторонников пройти к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна, но подступы к учреждению сейчас блокируют сотрудники полиции.

Завтра в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра, которым станет экс-президент Серж Саргсян. Страна переходит к парламентской форме правления, и таким образом он вновь станет главой государства.