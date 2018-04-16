В Ереване начались акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении
К гражданскому неповиновению призвал своих сторонников руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.
Акции протеста начались в Ереване с самого утра – активистам удалось перекрыть почти весь центр столицы. В качестве баррикад протестующие использовали металлические мусорные урны и чугунные скамейки, передает «Интерфакс». Также молодые люди блокировали движение автомобилей, усаживаясь прямо на проезжую часть. Кроме того, из-за действий протестующих на некоторое время было прекращено движение на нескольких станциях ереванского метро. «Радио Азатутюн» сообщает о задержании как минимум десяти активистов.
Отмечается, что протестные акции вызывают раздражение у некоторых горожан, которые торопятся на работу или по делам. Организатор протестов Никол Пашинян извинился перед ереванцами за возникшие неудобства. Политик призвал своих сторонников пройти к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна, но подступы к учреждению сейчас блокируют сотрудники полиции.
Завтра в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра, которым станет экс-президент Серж Саргсян. Страна переходит к парламентской форме правления, и таким образом он вновь станет главой государства.
Комментарии2
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bozk 16 апреля 2018 | 12:08
Аааа, армянобанднровцы! Путин, введи войска!
abbam 16 апреля 2018 | 12:24
Отмечается, что протестные акции вызывают раздражение у некоторых горожан...
Ну да у некоторых, как же...
Ну так и пишите - кучка лоботрясов за деньги устраивают дебош, а нормальным людям, которых подавляющее большинство это не нравиться...