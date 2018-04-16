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12:02, 16 апреля 2018

Сергей Собянин предложил продлить время голосования на выборах столичного мэра

Поправки в закон направлены на увеличение явки избирателей.

Избирательные участки могут продлить свою работу до десяти часов вечера – пишет КоммерсантЪ. По мнению Сергея Собянина, это поможет проголосовать москвичам, которые будут возвращаться в выходные с дач. Поправки в закон должны повысить явку на сентябрьских мэрских выборах. Однако некоторые эксперты считают, что эта мера слабо поможет увеличить приток избирателей. В качестве примера они приводят губернаторские выборы в Пермском крае – там также было увеличено время для голосования, но в последние пару часов на участки пришло совсем немного людей.

Законопроект, который внес в Мосгордуму Собянин, также предлагает кандидатам на должность градоначальника назначать до пятисот доверенных лиц вместо разрешенных сейчас ста. А кроме того призывает разрешить столичной Общественной палате назначать наблюдателей на выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

Столичный парламент рассмотрит поправки в избирательное законодательство уже в эту среду.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 12:07


Нельзя ограничивать время, в течение которого народонаселение своим голосованием может выразить поддержку любимым эффективным менеджерам, крепким хозяйственникам, несгибаемым членам Партии и, конечно, нацдилеру!

evgolius7 16 апреля 2018 | 12:13

По мнению Сергея Собянина, это поможет проголосовать москвичам, которые будут возвращаться в выходные с дач.

1. Он врёт
2. Он знает, что мы знаем, что он врёт.
3. Он знает, что мы знаем, что он знает, что мы знаем, что он врёт.

vezdehod 16 апреля 2018 | 13:10

Оленевод...Какой нормальный человек, после возвращения с дачи пойдёт на Избирательный участок? Совсем рога на голове сорвало.

tom_tom 16 апреля 2018 | 12:23

Новые санкции против русских:

- по пятницам бомбежки,
- по понедельникам - новые санкции.

Пора этому стать хорошей, доброй традицией...

lenin3 16 апреля 2018 | 12:08

А почему до 22.00?Надо до 23.00 и бухло на участках со скидкой продавать-народ,глядишь,и потянется...

gvs 16 апреля 2018 | 12:10

Зачем что то продлевать? Москву блокировать, устроить облавы, а избирательные урны прямо в автозаках разместить. Пока не проголосовал - на выпустят... )))

abbam 16 апреля 2018 | 12:15


эта новость недельной давности... ну вы даёте))))))

abbam 16 апреля 2018 | 12:17

abbam: вот к примеру 5 дней назад ещё было http://vm.ru/news/481721.html
эхо ОТСТОЙ

sir_charlie 16 апреля 2018 | 12:19

Это необсуждаемое - как гастарбайтеров за #мэраНвального голосовать свозили, так теперь за Яшина под покровом сумерек повезут прямо с родины сенатора Нарусовой

juju11 16 апреля 2018 | 12:20

Чубайс стал совладельцем бизнес-центра рядом с Кремлем
Доля в «Романовом дворе» могла обойтись ему в 2,5 млрд рублей
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/04/15/766739-chubais-sovladeltsem-biznes-tsentra-kremlem

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 12:24

Страшно ему очень, хоть и заверили "не бзди", а, всё равно, Сибирь какая-то мерещится, Навальный. И это всё без Путина! Аж жутко!

abbam 16 апреля 2018 | 12:28

Предлагаю всем хомякам в знак протеста не ходить на выборы мэра Москвы, даже если вы киевлянен))))) коих тут процентов 70...

harra 16 апреля 2018 | 12:29

Семеныч... мелко мыслишь)))
Метро круглосуточно и голосование только по кольцевой линиии)))
окуенная карусель в 19,4 км получится))))

bakero 16 апреля 2018 | 12:48

=====Аллергия на Собянина=====
Сегодня в эфире Москва 24 обсуждалось как москичам противостоять аллергии. Самое аллергенное растение - береза, также мощные аллергены - сирень, вишня, слива...
=====
Почему не обсуждается, кто это всё посадил? Разве не Собянин? Думаю, что задача была улучшить показатели по высаженным деревьям и для скорейшего решения высдили самые аллергенные растения, в очередной раз не подумав о жителях. То же самое происходит в Подмосковье.

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