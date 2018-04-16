Сергей Собянин предложил продлить время голосования на выборах столичного мэра

Поправки в закон направлены на увеличение явки избирателей.

Избирательные участки могут продлить свою работу до десяти часов вечера – пишет КоммерсантЪ. По мнению Сергея Собянина, это поможет проголосовать москвичам, которые будут возвращаться в выходные с дач. Поправки в закон должны повысить явку на сентябрьских мэрских выборах. Однако некоторые эксперты считают, что эта мера слабо поможет увеличить приток избирателей. В качестве примера они приводят губернаторские выборы в Пермском крае – там также было увеличено время для голосования, но в последние пару часов на участки пришло совсем немного людей.

Законопроект, который внес в Мосгордуму Собянин, также предлагает кандидатам на должность градоначальника назначать до пятисот доверенных лиц вместо разрешенных сейчас ста. А кроме того призывает разрешить столичной Общественной палате назначать наблюдателей на выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

Столичный парламент рассмотрит поправки в избирательное законодательство уже в эту среду.