Роспотребнадзор продлит ещё на полгода запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта
По данным ведомства, введённые ранее меры привели к тому, что в стране уменьшилось на четверть количество летальных случаев от отравления алкоголем.
За время действия запрета с конца 2016 года были проверены более 70 тысяч объектов розничной торговли.
Комментарии7
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tom_tom 16 апреля 2018 | 11:39
"Мы живём хорошо. Колбасу почти КАЖНЫЙ день едим. А в прошлом гОде я даже суши пробовала.
Если бы американцы нам не мешали, то Путин давно бы ЕЩЁ жизнь улучшил. Про политику не смотрю, люблю Битву экстрасенсов."
Автору этого монолога 27. Выпускница юрфака, работает в Почта-банке.
Мозги промыты на 99%...
azatjan1 16 апреля 2018 | 11:51
tom_tom: А как же боярышник? Петя Толстой закон хочет принять американские таблетки сплевывать-запивать боярышником, ну или на крайний случай в лес сходить коры дуба надрать.
income 16 апреля 2018 | 11:59
azatjan1: Настойка боярышника - лекарственный препарат. Там - другое, там ограничение по таре )) На самом деле последние работавшие приказы на эту тему были составлены достаточно толково. Они ограничивались жидкостями, учитывали отпускную цену и т.п. Но, как обычно, эксцесс исполнителя...
tom_tom 16 апреля 2018 | 12:10
azatjan1: Всё- таки Петя Толстой- молодец!
Он напомнил русским, что есть такое замечательное дерево ДУБ!
Корой можно лечиться. Жёлуди вполне пойдут в пищу.
Ну а сам дуб можно сделать официальным символом государственной думы.
fantom10 16 апреля 2018 | 11:40
Отняли последнюю скрепу у портянычей ))
wuwer 16 апреля 2018 | 11:49
Заводы по производству метанола ещё не все вступили в строй...погодите ещё полгода
income 16 апреля 2018 | 11:50
Как 70000 проверок соотносятся с мораторием на проверки малого бизнеса? Или каждую из крупных торговых сетей проверили по нескольку тысяч раз?