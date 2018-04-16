Лидер правящей партии Черногории Мило Джуканович побеждает в первом туре президентских выборов

Он заявил, что посвятил свою победу европейскому развитию страны. Джуканович надеется, что до конца своего пятилетнего срока Черногория станет членом ЕС.

Джуканович смог победить на выборах, благодаря многолетнему опыту нахождения у власти, сказал «Эху Москвы» балканист Елена Гуськова. «Все, кто голосовал за него, каким-либо образом связан с политической системой: это чиновники, это их семьи, это полиция, это армия. И большой упор он делает на албанскую и мусульманскую диаспору в Черногории, обещая им после выборов льготы или какие-то преимущества», — рассказала она. У Мило Джукановича много оппонентов. Они обвиняют его в коррупции.