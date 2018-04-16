Протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры Армении перекрыли движение в центре Еревана
В Ереване сторонники оппозиции перекрыли движение в центре города, протестуя против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Участники акции оставляют на проезжей части автомобили, а сами ложатся на асфальт, не давая проехать транспорту. Остановлена работа трёх станций метро.
Накануне полиция сообщила, что действия активистов незаконны, но пока никаких мер не принимают. Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Правящая партия выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который был президентом в течение последних десяти лет.
Комментарии6
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kottigr1 16 апреля 2018 | 11:36
Вот ведь какие русофобы эти армяне.. Серж Саргсян им видите ли не нравится !..
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:37
kottigr1: Два русофоба, четыре армянина и хохол котингер с раздвоением личности.
ajsenev 16 апреля 2018 | 12:05
И в Армении по российскому примеру - рокировочка?
pavelmistery 16 апреля 2018 | 11:40
Пора Путину, Саргсяну и Алиеву на свалку истории, они уже морально устарели
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:42
pavelmistery: Меркель ждут.
max3446 16 апреля 2018 | 12:08
Рука госепа видна невооруженным взглядом. причем они даже сценарий все тот же пихают. Даже не интересно уже читать подобные новости