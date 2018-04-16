Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов
Соответствующий законопроект уже будет рассмотрен городской думой в эту среду. В пояснительной записке отмечается, что завершение голосования в более поздний срок позволит придти на участки большему числу граждан, в частности, дачникам.
Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 лиц вместо нынешних ста, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
Комментарии20
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pionerka Зинаида Сацкая 16 апреля 2018 | 11:33
Не хочу строить конспирологические версии причин такого предложения, но, кажется, еще не было в стране выборов, перед которыми не поменяли бы правила игры.
tom_tom 16 апреля 2018 | 11:37
Всё- таки Петя Толстой- молодец!
Он напомнил русским, что есть такое замечательное дерево ДУБ!
Корой можно лечиться. Жёлуди вполне пойдут в пищу.
Ну а сам дуб можно сделать официальным символом государственной думы.
kindman_a 16 апреля 2018 | 11:52
Выборы мэра Москвы надо проводить неделю часов круглосуточно.
gordy 16 апреля 2018 | 11:56
А это нормально, когда один кандидат, не спрашивая, диктует условия игры остальным?
romashka__ 16 апреля 2018 | 12:09
У Собянина ни стыда, ни совести.
По идее надо предложить разделить бюджет столицы и города. А бюджеты эти должны быть соизмерны всем регионам страны.
haldey 16 апреля 2018 | 11:56
pionerka: Т.е. подвоха не нашел, но грязью брызнул!
Типичный либерало-фашистский подходец. Либерал не победил, не потому, что он д...л, а потому, что правила плохие? Соблюдайте права человека, а кого именно, либерал подскажет...
ts 16 апреля 2018 | 12:01
pionerka: Лучше продлить до утра: легче будет фальсифицировать итоги голосования.
skkul 16 апреля 2018 | 11:34
Либерастня, нет ли тут какого то скрытого смысла?
Не помешают ли эти два лишних часа Гудку победить с разгромом?)
Тут нужно блогов 10, не меньше.
roaswen 16 апреля 2018 | 11:45
skkul:
маладэц! лови доширак с дубом
romantik56 16 апреля 2018 | 11:38
Мудриловки продолжаются...
vvs7651 16 апреля 2018 | 11:44
По накатанной схеме: требуется повышение явки...
abbam 16 апреля 2018 | 11:45
этой новости уже более суток... эхо остой
abbam 16 апреля 2018 | 11:47
abbam: отстой
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 11:46
Не успевают сделать вбросы, раскрутить карусели и нагнать охваченных "стокгольмским синдромом" бюджетников?
Понимаю.
pensioner25 16 апреля 2018 | 11:46
За два дополнительных часа вполне можно все следы подлогов (вбросы, приписки, подмены протоколом, удаление порочащего видео и т. д.) замести. Да, таким образом нарушений на выборах будет зафиксировано гораздо меньше. Жаль только, что не до шести утра продлили. А то бы проснулся: блин, забыл вчера проголосовать - и бегом на участок.
abbam 16 апреля 2018 | 11:50
а вообще всё правильно, логично и честно, в Москве утро с 12.00 начинается, а день заканчивается в 23-24:00 Москвичи понимают о чём я....
kindman_a 16 апреля 2018 | 11:56
Не все в Ольгино работают, "москвич" фуев...
abbam 16 апреля 2018 | 12:01
kindman_a: а своих мыслей нет у тебя? ну понятно, думать своей головой это же слишком сложно... гораздо легче написать в стомиллионный раз штамповку от старших наставников....
bakero 16 апреля 2018 | 12:06
Молодец Собянин, учитывает опыт ВыРабов и старается каждый раз не наступать на одни и те же грабли в отличие от некоторых других "политиков"*.
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«Не исправление ошибки, а упорство в ней роняет честь любого человека или организации людей.»
Бенджамин Франклин
* например, Явлинский
abbam 16 апреля 2018 | 12:11
bakero: «Не исправление ошибки, а упорство в ней роняет честь любого человека или организации людей.»
Бенджамин Франклин
Отлично сказано, нынешнем западным политикам есть чему поучиться...
До своего великого предка им как муравью до луны...