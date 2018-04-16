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11:05, 16 апреля 2018

Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств

По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – патологический лгун и не уважает женщин.

Дональд Трамп относится к женщинам, «как к мясу», и не подходит на должность президента с точки зрения морали – это лишь часть громких заявлений, которые экс-глава ФБР Джеймс Коми сделал в интервью телеканалу ABC. Оно было посвящено скорому выходу книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой Коми описал свою работу на посту главы бюро и взаимодействие с президентом.

Несмотря на низкую оценку моральных качеств президента, экс-директор ФБР уверен, что обвинения Трампа в глупости несостоятельны. По мнению Коми, президент обладает умственными способностями «выше среднего» уровня.
Накануне Трамп разразился очередным шквалом критики в отношении экс-главы ФБР. Президент уверен, что Коми заслуживает тюрьмы за свои откровения о происходящем в стенах Белого дома.

Коми был уволен с поста директора ФБР в мае прошлого года. Трамп объяснил это его некомпетентностью, но сам Коми уверен, что отставка связана с его расследованием сговора администрации Трампа с Москвой ради победы на выборах.

Комментарии

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grischa 16 апреля 2018 | 11:10

Забавно это слышать в ключе недавних новостей о том, что сотрудники товарища Коми хронически врали под присягой.

fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:35

grischa: Можно привести эти новости?
Мне кажется, что ты трепло дешевое, ведь врали под присягой сотрудники штаба Трампа.

Хотя сам Трамп мне нравится. если его не подпускать к твиттеру, то вполне ничего президент будет.
А так ... шоумен.

duch_nic 16 апреля 2018 | 11:37

//Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств//
Как это он его мягко... Считай, что по головке погладил. ;)
Вот как надо критиковать:
"Реакция Алекса Джонса на ракетный удар по Сирии (Внимание! Нецензурная лексика)"
Смотреть всем! ;)))

fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:45

duch_nic: Он что, несет Трампа за то, что не ударил по российским базам, как ему предлагали?
да, тут Трамп с точки зрения Джонса здорово сплоховал.

avp235 16 апреля 2018 | 11:46

duch_nic:
"По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – патологический лгун ..."

Да по этой части он нашему в подметки не годится!

andre_klimov 16 апреля 2018 | 12:17

fig_wam_:
Вообще-то нынешняя эскапада Коми - ответ на твит Трампа двухдневной давности, в котором он напомнил, что главными причинами увольнения Коми были ложь Конгрессу под присягой и за плохое исполнение рабочих обязанностей (например, не было нормально расследовано использование Клинтон личной почты и её взлом).

al_rudnev 16 апреля 2018 | 11:13

Кого-то этот Трамп напоминает, трепло и хамло из подворотни

sborisych 16 апреля 2018 | 11:43

al_rudnev:
А "наш"- то, "наш", кого напоминает?

sandeni 16 апреля 2018 | 11:55

al_rudnev: А другие "лидеры" лучше: как эти европейские пудели опускались до обзываний Трампа, когда тот был ещё кандидатом, как они презрали его!
А сегодня все хором лают в один голос ...

accyapa 16 апреля 2018 | 11:14

"Трамп не уважает баб".

И ЧЁ?
Вот следаки в Солсбери не уважают кошек. Заперли их в пустом доме подыхать от жажды, но мы же продолжаем им верить и не сомневаемся, что Скрипалей траванул Вовочка.
Кошек они может и ненавидят, но свои обязанности исполняют замечательно.

prof57 16 апреля 2018 | 11:21

Офигеть... Трамп паталогический лгун?.... А кто из западных политиков не лгуны и демагоги? Не уважает Женщин? А кто уважает, даже политики женщины женщин не уважают.

navsegda 16 апреля 2018 | 11:28

prof57: Зато российские политики все честные , аж дух захатывает , так и рубят правду матку , ихтамнет и выдокажите

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:33

navsegda: Кто о чем, а хохлоботы любую тему на Россию стараются перевести. За то и получают печеньки.

sborisych 16 апреля 2018 | 11:51

xoxlbizombi:
Не переводят, а отвечают на не очевидное обобщение- " а кто из западных политиков не лгуны и демагоги?",..

fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:37

navsegda: Да не рубят российские политики правду-матку, давно зарубили и на мелкие кусочки искрошили.

sandeni 16 апреля 2018 | 11:51

fig_wam_: А какой правды Вам не хватает? Неужели Вы не наелись сплошного вранья со всех сторон, в первую очередь от эха Москвы?

sborisych 16 апреля 2018 | 11:46

prof57:
А ме-естные, чё, из какого-то другого теста? Вы, однако, наивны..

tanber 16 апреля 2018 | 11:29

Ух ты! Вот она демократия а не режим! Бывший сотрудник критикует Трампа! Да еще как! У нас такое невозможно! Если откроешь рот. то тут же тебе в сумку засунут наркоту!

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:35

tanber: Гражданской войной в Пендостане попахивает.

sandeni 16 апреля 2018 | 11:46

tanber: Хватит врать! Путина критикуют значительно больше бывших - от Касьянова и Илларионова до Гозмана с Собчаком.
Мне даже это не нравится, я бы давно нейтрализовал бы всех американских грантоедов по Вашему сценарию, но меня нет такой возможноссти.
А Ваше предложение очень заманчивое, наверное подсказанное из Лондона. У них такие спектакли неплохо отработаны!

sandeni 16 апреля 2018 | 11:34

Трамп говорил тоже самое про Обаму;
Обама говорил тоже самое про Буша;
Буш - про Клинтона;
и т.д....
В стране с недостойными людьми - наследниками мигрантов со всего мира, являющимися в основном беглыми мошенниками и военными преступниками, уничтожившими коренное население, - не могут быть достойные президенты.
Стыдно за прогнившую европу, которая легла под свою колонию, которой управляют наследники рабовладельцев и рабов.

sborisych 16 апреля 2018 | 11:40

«Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство»- эка у них там распоясались... А у нас те, кто пишут иные книжки, и говорят правду, случается и пологий мост не переходят...

from_salostan 16 апреля 2018 | 12:10

А откуда в амереке мораль?

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