//Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств//

По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – патологический лгун и не уважает женщин.

Дональд Трамп относится к женщинам, «как к мясу», и не подходит на должность президента с точки зрения морали – это лишь часть громких заявлений, которые экс-глава ФБР Джеймс Коми сделал в интервью телеканалу ABC. Оно было посвящено скорому выходу книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой Коми описал свою работу на посту главы бюро и взаимодействие с президентом.

Несмотря на низкую оценку моральных качеств президента, экс-директор ФБР уверен, что обвинения Трампа в глупости несостоятельны. По мнению Коми, президент обладает умственными способностями «выше среднего» уровня.

Накануне Трамп разразился очередным шквалом критики в отношении экс-главы ФБР. Президент уверен, что Коми заслуживает тюрьмы за свои откровения о происходящем в стенах Белого дома.

Коми был уволен с поста директора ФБР в мае прошлого года. Трамп объяснил это его некомпетентностью, но сам Коми уверен, что отставка связана с его расследованием сговора администрации Трампа с Москвой ради победы на выборах.