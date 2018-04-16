Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств
По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – патологический лгун и не уважает женщин.
Дональд Трамп относится к женщинам, «как к мясу», и не подходит на должность президента с точки зрения морали – это лишь часть громких заявлений, которые экс-глава ФБР Джеймс Коми сделал в интервью телеканалу ABC. Оно было посвящено скорому выходу книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой Коми описал свою работу на посту главы бюро и взаимодействие с президентом.
Несмотря на низкую оценку моральных качеств президента, экс-директор ФБР уверен, что обвинения Трампа в глупости несостоятельны. По мнению Коми, президент обладает умственными способностями «выше среднего» уровня.
Накануне Трамп разразился очередным шквалом критики в отношении экс-главы ФБР. Президент уверен, что Коми заслуживает тюрьмы за свои откровения о происходящем в стенах Белого дома.
Коми был уволен с поста директора ФБР в мае прошлого года. Трамп объяснил это его некомпетентностью, но сам Коми уверен, что отставка связана с его расследованием сговора администрации Трампа с Москвой ради победы на выборах.
Комментарии23
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grischa 16 апреля 2018 | 11:10
Забавно это слышать в ключе недавних новостей о том, что сотрудники товарища Коми хронически врали под присягой.
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:35
grischa: Можно привести эти новости?
Мне кажется, что ты трепло дешевое, ведь врали под присягой сотрудники штаба Трампа.
Хотя сам Трамп мне нравится. если его не подпускать к твиттеру, то вполне ничего президент будет.
А так ... шоумен.
duch_nic 16 апреля 2018 | 11:37
//Бывший директор ФБР назвал Дональда Трампа недостойным должности президента США из-за его моральных качеств//
Как это он его мягко... Считай, что по головке погладил. ;)
Вот как надо критиковать:
"Реакция Алекса Джонса на ракетный удар по Сирии (Внимание! Нецензурная лексика)"
Смотреть всем! ;)))
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:45
duch_nic: Он что, несет Трампа за то, что не ударил по российским базам, как ему предлагали?
да, тут Трамп с точки зрения Джонса здорово сплоховал.
avp235 16 апреля 2018 | 11:46
duch_nic:
"По мнению Джеймса Коми, действующий глава государства – патологический лгун ..."
Да по этой части он нашему в подметки не годится!
andre_klimov 16 апреля 2018 | 12:17
fig_wam_:
Вообще-то нынешняя эскапада Коми - ответ на твит Трампа двухдневной давности, в котором он напомнил, что главными причинами увольнения Коми были ложь Конгрессу под присягой и за плохое исполнение рабочих обязанностей (например, не было нормально расследовано использование Клинтон личной почты и её взлом).
al_rudnev 16 апреля 2018 | 11:13
Кого-то этот Трамп напоминает, трепло и хамло из подворотни
sborisych 16 апреля 2018 | 11:43
al_rudnev:
А "наш"- то, "наш", кого напоминает?
sandeni 16 апреля 2018 | 11:55
al_rudnev: А другие "лидеры" лучше: как эти европейские пудели опускались до обзываний Трампа, когда тот был ещё кандидатом, как они презрали его!
А сегодня все хором лают в один голос ...
accyapa 16 апреля 2018 | 11:14
"Трамп не уважает баб".
И ЧЁ?
Вот следаки в Солсбери не уважают кошек. Заперли их в пустом доме подыхать от жажды, но мы же продолжаем им верить и не сомневаемся, что Скрипалей траванул Вовочка.
Кошек они может и ненавидят, но свои обязанности исполняют замечательно.
prof57 16 апреля 2018 | 11:21
Офигеть... Трамп паталогический лгун?.... А кто из западных политиков не лгуны и демагоги? Не уважает Женщин? А кто уважает, даже политики женщины женщин не уважают.
navsegda 16 апреля 2018 | 11:28
prof57: Зато российские политики все честные , аж дух захатывает , так и рубят правду матку , ихтамнет и выдокажите
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:33
navsegda: Кто о чем, а хохлоботы любую тему на Россию стараются перевести. За то и получают печеньки.
sborisych 16 апреля 2018 | 11:51
xoxlbizombi:
Не переводят, а отвечают на не очевидное обобщение- " а кто из западных политиков не лгуны и демагоги?",..
fig_wam_ 16 апреля 2018 | 11:37
navsegda: Да не рубят российские политики правду-матку, давно зарубили и на мелкие кусочки искрошили.
sandeni 16 апреля 2018 | 11:51
fig_wam_: А какой правды Вам не хватает? Неужели Вы не наелись сплошного вранья со всех сторон, в первую очередь от эха Москвы?
sborisych 16 апреля 2018 | 11:46
prof57:
А ме-естные, чё, из какого-то другого теста? Вы, однако, наивны..
tanber 16 апреля 2018 | 11:29
Ух ты! Вот она демократия а не режим! Бывший сотрудник критикует Трампа! Да еще как! У нас такое невозможно! Если откроешь рот. то тут же тебе в сумку засунут наркоту!
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:35
tanber: Гражданской войной в Пендостане попахивает.
sandeni 16 апреля 2018 | 11:46
tanber: Хватит врать! Путина критикуют значительно больше бывших - от Касьянова и Илларионова до Гозмана с Собчаком.
Мне даже это не нравится, я бы давно нейтрализовал бы всех американских грантоедов по Вашему сценарию, но меня нет такой возможноссти.
А Ваше предложение очень заманчивое, наверное подсказанное из Лондона. У них такие спектакли неплохо отработаны!
sandeni 16 апреля 2018 | 11:34
Трамп говорил тоже самое про Обаму;
Обама говорил тоже самое про Буша;
Буш - про Клинтона;
и т.д....
В стране с недостойными людьми - наследниками мигрантов со всего мира, являющимися в основном беглыми мошенниками и военными преступниками, уничтожившими коренное население, - не могут быть достойные президенты.
Стыдно за прогнившую европу, которая легла под свою колонию, которой управляют наследники рабовладельцев и рабов.
sborisych 16 апреля 2018 | 11:40
«Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство»- эка у них там распоясались... А у нас те, кто пишут иные книжки, и говорят правду, случается и пологий мост не переходят...
from_salostan 16 апреля 2018 | 12:10
А откуда в амереке мораль?