Почти девяносто процентов россиян по результатам исследования Левада-центра не хотят участвовать в протестных акциях))))

Это результат работы властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Митрохин подчеркнул, что протестные акции все еще можно расценивать как эффективный инструмент давления на власть. Иначе разного рода чиновники не запрещали бы так часто проведение митингов, — добавил глава московского «Яблока».