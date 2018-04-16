Почти девяносто процентов россиян по результатам исследования Левада-центра не хотят участвовать в протестных акциях
Это результат работы властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Митрохин подчеркнул, что протестные акции все еще можно расценивать как эффективный инструмент давления на власть. Иначе разного рода чиновники не запрещали бы так часто проведение митингов, — добавил глава московского «Яблока».
Комментарии46
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roaswen 16 апреля 2018 | 11:05
эти 90% вместо этого лучше на внеочередную порку сходят и с лопаты лебеды поедят
«Мы так рады, что вы наш президент, господи!» бгг
dorin1987 16 апреля 2018 | 11:08
roaswen: /эти 90%/ - Перепись "анчоусов"....
antimalin 16 апреля 2018 | 11:15
Суперсовременный терминал аэропорта Симферополя принял первых пассажиров ъ
К новому терминалу аэропорта «Симферополь» прибыло первое воздушное судно. Вместе с журналистами первых пассажиров, прилетевших в Крым рейсом «Москва-Симферополь» авиакомпании Nordwind, встречали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.
«Крым нуждался в новом объекте, новом здании аэропорта. Благодаря самоотверженной работе подрядчика и коллектива аэропорта „Симферополь“ получилось все сделать за 22 месяца. Это единственный объект, который без сучка и задоринки прошел все этапы. Этим аэропортом будет гордиться весь Крым», — сказал журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Первыми пассажирами, вошедшими в здание нового аэровокзального комплекса, стали молодая мама Светлана с дочкой Агатой.
Новый аэропорт — крупнейший на юге России. Здание строили около двух лет. Кроме того, это самый крупный инвестпроект Крыма, его стоимость — 32 млрд рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.
Терминал площадью 78 тыс. квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тыс. пассажиров в час и 6,5 млн в год. В комплексе действует 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.
evgolius7 16 апреля 2018 | 11:20
Ха..значит 10% готовы участвовать?
Достаточно что бы выкинуть воров и мошенников из кремля...
И никакая полиция и росгвардия не поможет.
Тем более армия...там пацаны против мам и пап не попрут.
Как и совок рухнул...все коммуняки все побежали по домам.
from_salostan 16 апреля 2018 | 11:53
evgolius7: Можно ещё скачущей срани из Свиностана подвезти.Всё равно без работы сидят. Тогда точно режым падёт
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 11:24
antimalin: В нашей стране всё и вся подгоняется под мнение одного человека, которого зовут Молью.. В том числе опросы и соответствующие "мнения" масс!
duch_nic 16 апреля 2018 | 11:34
//Это результат работы властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.//
Идиоты! Это работа либероидов и больше никого!
Вы сами себя закапываете!
Хотя, что вам ещё остаётся при таком то народе?.. ;)
dorin1987 16 апреля 2018 | 11:25
___: Уважаемый, а при чем тут Ваша убогая копипаста про аннексированный и оккупированный няшмяш?
antimalin 16 апреля 2018 | 11:33
dorin1987: копипаста про аннексированный и оккупированный
////////////
Только в вашем воображении Крым "аннексированный и оккупированный"
Съездите в Крым, и скажите это крымчана.
Это вам не в удалении п**доболить, дистанционно
dorin1987 16 апреля 2018 | 11:51
____: /Только в вашем воображении/ - Лжете. Это международный статус нынешнего няшмяша.
/Съездите в Крым, и скажите это крымчана./ - Зачем кормить закомплексованных крепостных няшмяша? Неужели им ваших денек и т.н. дебильного "руССкого мира" мало?
/п**доболить/ - Награда :)
antimalin 16 апреля 2018 | 12:04
dorin1987: Это международный статус нынешнего няшмяша.
////////
С какога боку "международный статус"?
Сами выдумали?
/п**доболить/ - Награда
//////
Едь в Крым.
Будет тебе награда.
По словам твоим.
Заяви в Крыму про "оккупацию и аннексию"
Будет тебе праздник, чмырь
В лучшем случае плевки в морду лица получишь за ложь свою, таракан
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 12:01
antimalin: " Съездите в Крым, и скажите это крымчана. "
...и не уговаривайте!.. ноги моей не будет в вашем буфете!..
(с) М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита.
antimalin 16 апреля 2018 | 12:07
archibald_dandy_esquire: и не уговаривайте!.. ноги моей не будет в вашем буфете!
///////
Вас в Крыму точно не ждут, болван
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 12:14
antimalin: "Вас в Крыму точно не ждут, болван "
"болван" - это Ваша должность по расписанию? или воинское звание? в любом случае Ваша самоидентификация верна на 100%.
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 11:26
Блевада -Центр поёт по нотам, спущенным из кабинетов Кремля,
cipherman2 16 апреля 2018 | 11:35
antimalin: в июле я там побываю!!!))
mr___vano___ 16 апреля 2018 | 11:51
смотря в каких акциях участвовать... либерасты до такой степени дискредитировали протестное движение, что ходить на их сборища и наблюдать за их кривлянием и неадекватностью вменяемым гражданам западло... а эти либерфрики приклеиваются к любым акциям, лишь бы попиариться...
kottigr1 16 апреля 2018 | 11:18
dorin1987:
- Алло, это вас беспокоит ВЦИОМ. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...
tom_tom 16 апреля 2018 | 11:17
Девяносто процентов рабов-крепостных...
seryj_wolk 16 апреля 2018 | 11:31
tom_tom: В чем-то это даже и хорошо. Введение положительной обратной связи делает систему неустойчивой. Быстрее пойдет в разнос.
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 12:07
tom_tom:
В каком месте наблюдается наибольшее количество мух?
Правильно - возле помойки.
ts 16 апреля 2018 | 11:30
roaswen: Не хотят участвовать потому, что всем всё нравится: снижение жизненного уровня, рост цен и тарифов, закручивание гаек по всем параметрам общественной жизни... Нас уже ненавидит весь мир! Из союзников остался только Асад и Ын. Нам надо не по капле, а по тонне выдавливать из себя раба!
ts 16 апреля 2018 | 11:33
ts: Помните Некрасова? -- "Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа!.."
serhio_25__ 16 апреля 2018 | 11:36
roaswen: Больше всех этой новостью возмущаются укропы прикручиватели, которые за ЖКХ даже с субсидией заплатить не могут, которым отменили бесплатную медицину и скорую помощь, у которых президент ездит отдыхать на Мальдивы и хранит деньги в офшорах.
mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 11:08
Нужно участвовать в акциях в поддержку нацдилера, которому сейчас нелегко.
Ведь он в одиночку противостоит агрессивному блоку НАТО и защищает каждого россиянина.
А кроме того, без отдыха пашет на галере и поднимает с колен страну.
kryymsdyk 16 апреля 2018 | 11:09
Да кто же вам правду скажет-то...
om7 16 апреля 2018 | 11:12
Представляется милый такой себе опросик: "хотите ли вы поучаствовать в протестных акциях?". И спрашивали люди в штатском с отсутствующим рыбьим взглядом.
ufaryudom 16 апреля 2018 | 11:13
Если бы оставшиеся 10% вышли на улицы, то Путина уже не было бы
epf1856 16 апреля 2018 | 11:38
ufaryudom: Так этим 10% остальные 90 и дадут бесноваться на улицах.
cipherman2 16 апреля 2018 | 11:40
ufaryudom: но почему эти 10% не выходят, жду не дождусь, когда ж они выйдут!
ha12raz 16 апреля 2018 | 11:19
Боятся, не значит не хотят.
Вот также и власть воровскую защищать будут.
gregor 16 апреля 2018 | 11:19
Почти девяносто процентов россиян по результатам исследования Левада-центра не хотят участвовать в протестных акциях
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Ничего не поделать ....менталитет .
Чаго Барин желаютЬ , и ниц на колени ,только и всего ... . Рабы.
antimalin 16 апреля 2018 | 11:19
Иначе разного рода чиновники не запрещали бы так часто проведение митингов, — добавил глава московского «Яблока».
//////////
Микроскопической партии свидетелей Явлинского - 1% поддержки среди граждан России.
Даже ниже в несколько раз статпогрешности.
sergirusso 16 апреля 2018 | 11:22
СМЕРТЬ ПЛЕШИВОГО КАЩЕЯ НЕ В УРНЕ - ОНА В ТАБАКЕРКЕ.
tanber 16 апреля 2018 | 11:25
Все правильно! Конечно не хотят! А как можно хотеть если ты только выйдешь из метро и тебя упекут за сопротивление непонятно куму и чему! Уроды!
darvag2 16 апреля 2018 | 11:29
А в каких акциях россияне хотят участвовать?
ts 16 апреля 2018 | 12:05
Надо было задать еще один вопрос: а вы бы хотели, чтобы не вы, а другие выходили на протестные акции?
harra 16 апреля 2018 | 11:32
Почти девяносто процентов россиян по результатам исследования Левада-центра не хотят участвовать в протестных акциях))))
А за акции поддержки их тоже спрашивали??? ))) {Любая статистика зависит от сегмента опроса. ее всегда можно подогнать под нужный результат.}
wuwer 16 апреля 2018 | 11:32
Пример Волоколамска нагляден: шарики, песенки, плакатики "Путин памаги" ( лотореи только не было - на розыгрыш противогазов-намордников, ОЗК и бесплатных участков2*2 на соседнем кладбище)
Все ждут очередных 28 "панфиловцев"...чтобы кто-то за них, себя любимых, свои жизни отдал...а они, потом, на парадах будут их славить и гордится
abbc 16 апреля 2018 | 11:37
В эти 90% я верю. Но лишь при условии, если не будут нарушаться права народа. Как только будут нарушаться права населения (размещаться без проведения публичных слушаний свалки, застройщики будут мошенничать с деньгами и не предоставлять квартиры и т.д.) народ выйдет на дорогу.
Примеров много: дальнобойщики при введении сбора, вчерашний митинг в Ядрово... Политические требования в этих протестах будут не на первом месте, но в итоге эти протесты могут привести к смене политического режима.
wuwer 16 апреля 2018 | 11:47
abbc: ...вчерашний митинг в Ядрово....
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У Великого Народа, уже бы через полчаса... минимум полгорода было бы на месте беспредела...и эти ухмыляющиеся рожы в бронежилетах. были бы закопаны в мусор помойки
pensioner25 16 апреля 2018 | 11:40
Возьмем экзитпол. Знаю многих людей, которые признаются, что не говорят правду при выходе с избирательных участков. А зачем? Кто ты такой, чтобы лезть мне в голову. Да, и на акции 90% населения не пойдет. Пока петух не клюнул. И пока не с кем: например, даже Навальный - не очень большая фигура. А клюнет петух, а появится настоящий оппозиционер (ы) и все 99% на площади выйдут. Всему свое время.
koma 16 апреля 2018 | 11:41
А они, то есть мы, вообще ничего не хотят. Их до того замордовали и развели, что сил хватает лишь на смотрение ящика с многочасовыми пятиминутками ненависти.
tks 16 апреля 2018 | 11:48
Имелись ввиду политические протесные акции. Ну так понятно, что будут сначала акции социальные.
ueub 16 апреля 2018 | 11:54
не хотят,это точно...но надо!!!
sanruso 16 апреля 2018 | 11:54
В этом обществе давно пришло время перемен.
Но к сожалению 76% избирателей устраивает такая жизнь и менять они ничего не хотят.