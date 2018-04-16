Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов

Соответствующий законопроект уже будет рассмотрен городской думой в эту среду. В пояснительной записке отмечается, что завершение голосования в более поздний срок позволит придти на участки большему числу граждан, в частности, дачникам. Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 лиц вместо нынешних ста, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.