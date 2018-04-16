Сергея Собянин предлагает продлить голосование на выборах мэра до 22 часов
Соответствующий законопроект уже будет рассмотрен городской думой в эту среду. В пояснительной записке отмечается, что завершение голосования в более поздний срок позволит придти на участки большему числу граждан, в частности, дачникам. Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 лиц вместо нынешних ста, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
Комментарии7
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gordy 16 апреля 2018 | 11:12
От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна?
kottigr1 16 апреля 2018 | 11:16
gordy: Ночью все кошки становятся серыми...
harra 16 апреля 2018 | 11:18
gordy: Видать олени уже везут чего-то но до 20:00 не успевают )))
wuwer 16 апреля 2018 | 11:23
Карусельщики не успевают по запланированым УИКам?
sborisych 16 апреля 2018 | 11:33
Чуют политмахинаторы, что ханты-мансиец ну никак не набирает восторженной явки? Ферня, СирОжа, поддомухлюют...
antimrakobes 16 апреля 2018 | 11:41
Больше времени - больше выделений из бюджета...
zhrv 16 апреля 2018 | 12:05
Оно и понятно - пробки! А бедным гастарбайтерам каруселить с утра и до ночи!