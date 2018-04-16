Акции РУСАЛа на Московской бирже сегодня упали на 23 процента, а затем сократили падение до 7
Это произошло вслед за тем, как на Гонконгской бирже ценные бумаги российской компании рухнули на 23 процента – это исторический минимум.
Акции РУСАЛа снижаются, начиная с 6 апреля, после введения американских санкций. Между тем, администрация США готовит новые ограничительные меры против России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.
На валютной бирже в Москве при открытии торгов доллар подорожал на 57 копеек, а евро – на 66.
Комментарии6
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boooben 16 апреля 2018 | 11:05
"Если вас удерживают в заложниках, повторите одну и ту же новость два раза подряд"
meister_luvin 16 апреля 2018 | 11:11
boooben:
то есть, понятно: рубли срочно сбрасывать. Что же покупать доллары или евро? Фунты брать не буду, непатриотично
harra 16 апреля 2018 | 11:14
meister_luvin: швейцарские франки берите и все будет норм)))) [Якунин буду мля ))))]
lenin3 16 апреля 2018 | 11:13
Фигня какая-упали акции Русала.Вот Асаду требуется 400лярдов нерублей на воосстановление(чего?)-вот падение-то уровня жизни россиян будет после удовлетворения этой просьбы.А что удовлетворение будет-нет сомнений,даже если самого Асада уже не будет...
tks 16 апреля 2018 | 11:36
Плохие новости для деРЫБАськи - есть хорошие новости!
ura_123 16 апреля 2018 | 11:47
Портянка помни,твоя расценка в 11.80 позволит купить тебе одну акцию РУСАЛА!
Помоги деРиБаске прокормить многочисленных Рыбок!