Акции РУСАЛа на Московской бирже сегодня упали на 23 процента, а затем сократили падение до 7

Это произошло вслед за тем, как на Гонконгской бирже ценные бумаги российской компании рухнули на 23 процента – это исторический минимум.

Акции РУСАЛа снижаются, начиная с 6 апреля, после введения американских санкций. Между тем, администрация США готовит новые ограничительные меры против России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.

На валютной бирже в Москве при открытии торгов доллар подорожал на 57 копеек, а евро – на 66.