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Эксклюзив Эха 11:00, 16 апреля 2018

Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.

Таких компаний в России нет. Об этом «Эху Москвы» сказал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников. Он добавил, что западные санкции вредят не только России, но и самим странам, которые их вводят.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске и Москве расценили это, как акт агрессии.

Комментарии

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odobryam_s 16 апреля 2018 | 11:05

"Все равно его не брошу,
Потому что он хороший"...

ВВП об Асаде....

mymymy 16 апреля 2018 | 11:12

odobryam_s: Значит, все-таки 70% американских ракет было сбито, вот пиндосы и рвутся на звездно-паласатый флаг.

evgolius7 16 апреля 2018 | 11:16

11:00 Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии
11:02 Акции РУСАЛа на Московской бирже сегодня упали на 23 процента, а затем сократили падение до 7

Россия - великая держава ничего кроме пердежа не производящая.

serge_moro 16 апреля 2018 | 11:24

evgolius7: Путин ,найдя что-то близкое в Асаде, оказался в осаде.

shicotus_live 16 апреля 2018 | 11:17

mymymy: По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.
________________________________________
Подозреваю, что таких компаний в природе не существует. А наказать немецкие и французские компании. которые ставили в Сирии производство химоружия у штатников кишка тонка)))

kottigr1 16 апреля 2018 | 11:33

mymymy: Значит, все-таки 70% американских ракет было сбито..
--------------------------------------------------------------
Вы наверное обманываете из чувства собственного русофобства.. Всем известно, что все 146% американских ракет было сбито..

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:57

kottigr1: 146% хохлоботов, 86% онижедетей и прыщавый хохлотингер верхом на диване с клавиатурой наперевес.

osj99 16 апреля 2018 | 11:13

odobryam_s: ...санкции вредят не только России, но и...
Вот те на! А где же рассказы про то, как санкции нас укрепляют, усиляют и улучшают? Где гимн импортозамещению и дружный гогот искандеров? Никто не замечает, как постепенно меняется тон? Глядишь, скоро и в телевизоре утрут слюни с соплями. Хотя это, конечно, крайний случай.

tom_tom 16 апреля 2018 | 11:24

Что, русские, вы умные да?
Обошли таки блокировку Телеграм?!

А сейчас посмотрим, как вы будете обходить блокировку импортных лекарств!

mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 11:05


Оказывается, антироссийские санкции вредят лишь тем странам, которые их вводят, прежде всего - Америке.
А для России они очень полезны, как и говорил нацдилер.

antimalin 16 апреля 2018 | 11:08

в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске и Москве расценили это, как акт агрессии.
/////////

На "химатаку", которая не подтверждена ни одним независимым от властей США, Великобритания и Франция источником.
Акт агрессии налицо.
Тройка империалистов-мировых жандармов обнаглела от своей безнаказанности.
Их кредо - в трех Л.
Лгать, лгать и еще раз лгать мировому сообществу.

testmeter 16 апреля 2018 | 11:28

antimalin: ""химатаку", которая не подтверждена ни одним независимым от властей США, Великобритания и Франция источником" ///
Ну-ну... Ты веришь источникам, зависимым от властей РФ, Ирана, Венесуэлы, КНДР, ЛНР, ДНР и другого подобного "мирового сообщества"?

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:59

testmeter: Хохлоботы верят пиндосам. Иначе печенек не дадут.

venezianez49 16 апреля 2018 | 11:23

А там поживает ОЗХО в Думе ?
Готовят формулировку "с большой долей вероятности", или простодушно привезли с собой пробы с хлором (зарином) ?

andromeds 16 апреля 2018 | 11:28

санкции должны быть разнообразными и в больших количествах - ничто так не развивает нашу страну ( медвепут).

vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 11:30

Сдохнем сами, отдадим в пушечное мясо своих детей, но не сдадим другана Башара!

xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 12:02

vasya_von_smetankin: Хохлобот детектед.

sergs_sergs 16 апреля 2018 | 11:32

Вы там уже определитесь, либо "санкции вредят не только России", либо "санкции только на пользу России"

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