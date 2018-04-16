Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.

Таких компаний в России нет. Об этом «Эху Москвы» сказал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников. Он добавил, что западные санкции вредят не только России, но и самим странам, которые их вводят.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске и Москве расценили это, как акт агрессии.