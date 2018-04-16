Матч чемпионата Португалии по футболу между лиссабонской «Бенфикой» и «Порту» завершился беспорядками

Фанаты столичной команды устроили драку с полицией.

Матчи принципиальных соперников всегда чреваты беспорядками. «Бенфика» и «Порту» — гранды португальского футбола и их встречи всегда носят бескомпромиссный характер. А тут еще и интрига в борьбе за чемпионство. «Бенфика» лидировала в чемпионате, имея над «Порту» преимущество в одно очко и принимала главного конкурента на своем знаменитом «Эштадиу да Луш», что переводится как «Стадион Света». За несколько минут до конца матча счет был 0-0, что устраивало хозяев, но «Порту» сумел вырывать победу и, в итоге, обошел «Бенфику» в таблице. Фанаты «лиссабонских орлов» так этого не оставили, а гнев выместили на полиции. На выходе с арены произошли первые стычки, еще несколько нападений на полицейских было зарегистрировано в городе. В стражей порядка полетели камни, бутылки и даже петарды. Итог: шестеро пострадавших полицейских, более десяти задержанных хулиганов. Фанаты «Порту» не пострадали. Их, правда, продержали на трибунах лишний час.

Теперь полиция Лиссабона планирует усилить меры безопасности на предстоящем матче «Бенфики» с другим столичным клубом «Спортингом», который также претендует на чемпионство. Игра состоится 6-го мая.