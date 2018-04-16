Протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры Армении перекрыли движение в центре Еревана
В Ереване сторонники оппозиции перекрыли движение в центре города, протестуя против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Участники акции оставляют на проезжей части автомобили, а сами ложатся на асфальт, не давая проехать транспорту. Остановлена работа трёх станций метро.
Накануне полиция сообщила, что действия активистов незаконны, но пока никаких мер не принимают.
Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Правящая партия выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который был президентом в течение последних десяти лет.
Комментарии5
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olegleon 16 апреля 2018 | 10:37
как в Германии теперь.
только чем недовольны протестующие? выбирают своих в парламент, собирают большинство и назначают своего президента.
vilingrad 16 апреля 2018 | 10:50
Рогозин:" Не пойму я этих хачиков. Как молдаване -полуцыгане- кимпишатся чего-то..."
дмитрий Рогозин- широкое лицо "Русского мира". Россия- щедрая душа:)
rena1960 16 апреля 2018 | 11:06
Десяти лет...,чего-то они рано начали бузотёрить:у нас более 18 лет и ничего...Живём стабильно и устремляемся в будущее...
sab171 16 апреля 2018 | 11:16
rena1960: не хотят нашей стабильности и будущего, чего-то другого хотят, в принципе логично- без рос. поддержки, Азербайджан и Турция их уже давно размазали бы по ущельям, они там как кот между двух собак.
xoxlbizombi 16 апреля 2018 | 11:30
rena1960: Хохлобот детектед.