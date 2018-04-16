Протестующие против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры Армении перекрыли движение в центре Еревана

В Ереване сторонники оппозиции перекрыли движение в центре города, протестуя против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Участники акции оставляют на проезжей части автомобили, а сами ложатся на асфальт, не давая проехать транспорту. Остановлена работа трёх станций метро.

Накануне полиция сообщила, что действия активистов незаконны, но пока никаких мер не принимают.

Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Правящая партия выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который был президентом в течение последних десяти лет.