Центральный банк отозвал лицензию у московского банка «Объединённый финансовый капитал»
В сообщении ЦБ говорится, что он использовал рискованную бизнес модель и утратил капитал. Банк занимает 127 место по величине активов, является участником системы страхования вкладов. Как отмечают «Ведомости», банк принадлежал девяти физическим лицам. Самый большой пакет акций был у Николая Егорова, однокурсника президента России.
Комментарии2
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kottigr1 16 апреля 2018 | 10:51
"Никогда такого не было, и вот опять."
runo 16 апреля 2018 | 11:07
kottigr1: :))) с элегантным обозначением бизнес "модели" :)))