Акции РУСАЛа на Московской бирже сегодня упали на 23 процента, а затем сократили падение до 7
Это произошло вслед за тем, как на Гонконгской бирже ценные бумаги российской компании рухнули на 23 процента – это исторический минимум.
Акции РУСАЛа снижаются, начиная с 6 апреля, после введения американских санкций. Между тем, администрация США готовит новые ограничительные меры против России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии. На валютной бирже в Москве при открытии торгов доллар подорожал на 57 копеек, а евро – на 66.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
harra 16 апреля 2018 | 10:32
упали на 23 процента, а затем сократили падение до 7 ///
НУ а че волнуемся)))
значит кто-то втихаря начал скупать)))
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 10:33
Ну неудивительно. Простое и логичное решение- выкупить этот актив у Дерипаски за шапку сухарей- российскому руководству в голову не приходит.
harra 16 апреля 2018 | 10:35
luger_max_otto: А зачем выкупать? Можно забрать за банковские долги)))) Но олежек обслуживает приходько и старую гвардию... Мне вот тоже интересно.... кто из новых рыпнется)))
kottigr1 16 апреля 2018 | 10:43
luger_max_otto: Простое и логичное решение- выкупить этот актив у Дерипаски за шапку сухарей- российскому руководству в голову не приходит.
-----------------------------------------------------------------------------
Зачем !?.. Российское руководство всегда может забрать всё это вообще бесплатно.. Как "Юкос"..
serge_moro 16 апреля 2018 | 11:07
kottigr1: Путин ,найдя что-то близкое в Асаде, оказался в осаде.
odobryam_s 16 апреля 2018 | 10:35
Ничего! Сейчас наши мудрые начальнички такие контрсанкции придумают, что у америкосов сразу доллар вдвое подешевеет, обвалится фондовый рынок, а Трамп наперегонки с конгрессом будут тамошним дерипаскам отгружать бабло самосвалами! не на тех напали, пиндосы поганые! Полтора процента в мировом ВВП это вам не шуточки! Мы, мля, сверхдерджава, а не Франция какая....
mikr 16 апреля 2018 | 10:35
В настоящее время "Русал" настолько активно скупает сильно подешевевшие собственные ценные бумаги, что это обстоятельство смутило продавцов и вызвало резкий отскок падения котировок "Русала".
olegleon 16 апреля 2018 | 10:42
" На валютной бирже в Москве при открытии торгов доллар подорожал на 57 копеек"
USD 10:39 62,29 +0,24 ???
на Эхе только гапы замечают?
kottigr1 16 апреля 2018 | 10:54
olegleon: 70% россиян настолько богаты, что их не интересуют не только доллары, но и вся заграница вообще... Именно поэтому они даже не имеют загранпаспорта..
olegleon 16 апреля 2018 | 11:01
kottigr1: это везде так.
kottigr1 16 апреля 2018 | 11:10
olegleon: Не везде. В нормальных странах гражданам загранпаспорта вообще не нужны, потому что там существует свобода на перемещение и безвизовые соглашения.
olegleon 16 апреля 2018 | 11:32
kottigr1: "нормальная страна" Нидерланды. только вот проблема в том, что по размеру она по размеру меньше Московской области. (41 тыс. и 44 тыс. кв. км соответственно). и жителям МО тоже не нужны паспорта, чтобы в другие регионы поехать. как и гражданам США не нужны загранпаспорта для поездок между штатами. а вот для граждан Нидерландов нужны загранпаспорта, чтобы в США поехать, хотя визового режима нет.
кстати, для тебя, в США за последние 20 лет количество выданных паспортов увеличилось в 5 раз. и это всё связано с тем, что теперь паспорт нужен для поездок в Канаду и Мексику. при этом активно путешествующих, т.е. тех, кто реально куда-то ездил, в 2009 году было 15 млн, т.е. 5%. просто США большая страна и американцы путешествуют по своей стране.
а ты продолжай сказки рассказывать про "не имеют"
kottigr1 16 апреля 2018 | 11:43
olegleon: Вас наверняка это удивит, но ЕС - это не страна... Гражданам США для посещения Канады загранпаспорт не нужен..
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 10:44
Ждём новых откровений от федеральных СМИ насчёт пищевой полезности алюминия.
И вообще, Алюминий - это наши честь и гордость!
А честью и гордостью, как известно, не торгуют!
wuwer 16 апреля 2018 | 10:49
А кому не нравится люминий...тот будет жрать чугуний
Урал во главе с Холмских ( и иже с ними) вас обеспечат
vilingrad 16 апреля 2018 | 10:47
Скоро гражданин Корейко будет находит единственное утешение в пошлой поговорке "Бедность не порок"( Золотой теленок)
tchizik 16 апреля 2018 | 10:48
Caяногорску, Кодинску, Тайшету - фсё?
kaplan911 16 апреля 2018 | 10:48
Патриоты и прочие ватники должны поддержать Дерипаску и перечислить ему по 11-80.
С миру по нитке - голому рубашка.
harra 16 апреля 2018 | 10:51
kaplan911: патрику только не говорите)))) а то не выживет)))
dorin1987 16 апреля 2018 | 10:55
kaplan911: Так поддержат и заплатят, и их дети и родители-пенсионеры в обязательном порядке, без спроса.
neon999 16 апреля 2018 | 10:49
Какое дело нам до упырей грабящит и убивающих «свой» народ ?
Не пытайтесь возбудить ко всяким РУСАЛам интерес и сочувствие !
Пишите лучше о том, как они отравляют людей, если ещё не окончательно продались
и превратились в холуев обслуживающих этих мерзавцев.
harra 16 апреля 2018 | 10:56
neon999:
Русал (RUAL) численность персонала МСФО (годовые значения)
Годовые | Квартальные 2015 2016 2017 LTM
Персонал, чел 57 501 56 611 57 423 57 423
Расскажите это почти 57.5 тысячам трудящихся там)))
meteor9 16 апреля 2018 | 11:06
neon999: там в принципе люди на предприятиях работают. Понятно, что Дерипаску самого никому не жаль. А что с работягами делать? Это огромные предприятия. Просто пинка под зад дать?
kaplan911 16 апреля 2018 | 10:51
А ведь Россия держала до 20% рынка алюминия в мире.
И вот результат. Не ведают что творят.