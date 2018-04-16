Митрохин не намерен отказываться от выдвижения в мэры Москвы от «Яблока» в пользу Гудкова или Яшина

Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин не намерен отказываться от выдвижения в мэры Москвы в случае, если муниципальный депутат Илья Яшин или политик Дмитрий Гудков заявят о своем желании баллотироваться от «Яблока». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я ему (Дмитрию Гудкову – прим. ЭМ) не готов уступить место, потому что у Гудкова нет программы, во-вторых, у него нет отчета такого как у меня. Я сейчас не только о Гудкове, вы можете сейчас, наверное, еще и про Яшина спросить, – я про них всех говорю», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что он, в отличие от Д.Гудкова и И.Яшина, преследует не политические, а реальные цели по сохранению достояний города.

«Я хочу стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы, а они сейчас начали отрывочно заниматься проблемами Москвы, потому что захотели стать мэрами. У них на перовом месте карьерные цели, а у меня – содержательные цели», — подчеркнул он.

С.Митрохин напомнил, что Д.Гудков претендовал на возможность выдвижения от партии «Яблоко», однако потом отказался от этого. По словам С.Митрохина, в настоящий момент он является единственным, кто заявил о своем желании принять участие в выборах мэра города от партии. Политик добавил, что формально его кандидатура уже согласована в партии, однако окончательно она будет утверждена на конференции московского отделения «Яблока» после объявления выборов.

С.Митрохин также отметил, что приветствует проведение праймериз на платформе партии «Яблоко».