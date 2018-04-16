Митрохин не намерен отказываться от выдвижения в мэры Москвы от «Яблока» в пользу Гудкова или Яшина
Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин не намерен отказываться от выдвижения в мэры Москвы в случае, если муниципальный депутат Илья Яшин или политик Дмитрий Гудков заявят о своем желании баллотироваться от «Яблока». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я ему (Дмитрию Гудкову – прим. ЭМ) не готов уступить место, потому что у Гудкова нет программы, во-вторых, у него нет отчета такого как у меня. Я сейчас не только о Гудкове, вы можете сейчас, наверное, еще и про Яшина спросить, – я про них всех говорю», — сказал он.
С.Митрохин отметил, что он, в отличие от Д.Гудкова и И.Яшина, преследует не политические, а реальные цели по сохранению достояний города.
«Я хочу стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы, а они сейчас начали отрывочно заниматься проблемами Москвы, потому что захотели стать мэрами. У них на перовом месте карьерные цели, а у меня – содержательные цели», — подчеркнул он.
С.Митрохин напомнил, что Д.Гудков претендовал на возможность выдвижения от партии «Яблоко», однако потом отказался от этого. По словам С.Митрохина, в настоящий момент он является единственным, кто заявил о своем желании принять участие в выборах мэра города от партии. Политик добавил, что формально его кандидатура уже согласована в партии, однако окончательно она будет утверждена на конференции московского отделения «Яблока» после объявления выборов.
С.Митрохин также отметил, что приветствует проведение праймериз на платформе партии «Яблоко».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 16 апреля 2018 | 10:26
Правильно. Мы сами с усами.
max3446 16 апреля 2018 | 10:30
Похоже что борьба за реальные 1-3% голосов между оппозицией будет суровая. Остальные проценты оппозиция как обычно сфальсифицирует каруселями, подкупом избирателей, вбросами, принудительным голосованием партийцев и членов их семей.
georg100 16 апреля 2018 | 10:41
Да кто бы сомневался, что никчемные кремлевские мурзилки будут отказываться. Для этого их и держат на бюджетном подсосе. Уроды.
raffal 16 апреля 2018 | 12:04
max3446:
Если оппозиция собирает от 1 до 3% голосов, это говорит не столько о ничтожности оппозиции, сколько о гнилости страны. А определение оппозиции, как "нацпредателей", "пятой колонны" и обзывалки типа "хомячки", говорит о деградации сознания.
timber_head 16 апреля 2018 | 10:46
"Весь вечер на арене". Это кого-то удивляет? Впрочем, по мне так остальные не лучше.
rena1960 16 апреля 2018 | 11:02
АП -то и надо...
apels 16 апреля 2018 | 11:20
Ну, пусть это Я участвует. 1% наберет, пододвинет Яблоко еще дальше к забвению. Это проблема партии.
puteshestvennik 16 апреля 2018 | 11:48
Мне кажется это уже несущественно