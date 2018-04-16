Режиссер Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом, награжден премией «Золотая маска»
Жюри отметило также и «Гоголь-центр», который создал и возглавляет Серебренников.
Дело «Седьмой студии» стало одной из главных тем 24-й церемонии вручения театральной премии. Уже в ходе открытия о нем напомнила директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Она сказала, что в течение последнего года театральное сообщество переживает трудные события. И пожелала, чтобы обвиняемые, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин и Алексей Малобродский вновь могли свободно работать. Впрочем, как сообщается, почти каждый лауреат так или иначе возвращался к этому делу и поддерживал его фигурантов.
Сам Серебренников получил «Золотую Маску» как лучший оперный режиссер. Отметили его постановку «Чаадский» в «Геликон-опере». Продюсер спектакля Павел Каплевич, который вышел за наградой, пожелал режиссеру скорого освобождения из-под домашнего ареста. Алла Демидова получила премию как лучшая драматическая актриса за совместную с Серебренниковым работу – драму «Ахматова. Поэма без героя». А «Гоголь-центру» дали специальный приз жюри с формулировкой «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».
Также на церемонии почтили память Олега Табакова, который скончался 12 марта.
Комментарии4
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smip Михаил Сорокин 16 апреля 2018 | 10:12
Это, похоже, из той же оперы, что и Нобелевка Светланы Алексиевич по литературе.
harra 16 апреля 2018 | 10:30
Золотая..... Исторически скорее подходит "Железная маска"....
max3446 16 апреля 2018 | 10:35
явно специально дали бездарю серебрянникову эту премию
penderezky 16 апреля 2018 | 10:39
Чаадский это ад. Грибоедов в гробу перевернулся. Впрочем это тенденция современного искусства. Если Янкелевский художник то Маноцков - композитор. Дадаизм грядет! Больше ада!