Пожар на рынке в Нальчике локализован

Площадь возгорания превысила 3 тысячи квадратных метров. Пока данных о пострадавших нет. Как передаёт ТАСС, люди, собравшиеся возле рынка, не расходятся. В основном, это сотрудники торговых точек. К тушению огня привлечены почти 100 человек.