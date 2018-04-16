Пожар на рынке в Нальчике локализован
Площадь возгорания превысила 3 тысячи квадратных метров. Пока данных о пострадавших нет. Как передаёт ТАСС, люди, собравшиеся возле рынка, не расходятся. В основном, это сотрудники торговых точек. К тушению огня привлечены почти 100 человек.
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patlik 16 апреля 2018 | 10:27
Пожары то тут, то там. А я сегодня письмо от гос.пож.надзора Свердловской (МЧС) области получил где сказано что проверки на соответствия нормам пожарной безопасности не входят в обязанности данной организации. Да гори оно все огнем.