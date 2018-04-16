Сразу четырёх заместителей уволил исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилёв

До этого он называл всех членов команды Амана Тулеева «достойными людьми».

В отставку отправлены заместители губернатора по вопросам здравоохранения, координации работы правоохранительных органов, агропромышленному, а также жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Таким образом, Сергей Цивилёв избавился от трети бывших замов Амана Тулеева. Губернатор-долгожитель ушёл с поста после мартовского пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово и гибели 64-х человек, в основном детей. Вскоре Тулеев возглавил региональный парламент. А Цивилёв, который на коленях извинялся перед жителями за трагедию в торговом центре, в начале месяца занял кресло губернатора. Сначала он заявил о намерении строить работу на основе действующей команды. «Это достойные люди», — сказал Цивилёв. Но похоже изменил мнение после встречи с президентом. Путин назвал ситуацию в Кузбассе критической, упирая на проблемы и неэффективность региона. На днях Цивилёв поставил главам муниципальных образований Кузбасса задачу сделать регион номер один за Уралом по социально-экономическому развитию. А сегодня стало известно об отставках людей из ближайшего круга Тулеева.

Остальные 8 заместителей губернатора продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава областной администрации.