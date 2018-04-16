Мило Джуканович вновь возглавит Черногорию

Он одержал победу уже в первом туре состоявшихся накануне президентских выборов. Джуканович ранее несколько раз занимал пост премьер-министра и был президентом Черногории с 1998 года по 2002. Политические противники обвиняют избранного президента в коррупции, превращении страны в криминальный клан, зарабатывающий контрабандой наркотиков и сигарет. Джуканови, между тем, объявил о намерении привести Черногорию в ЕС до конца своего пятилетнего срока. Кстати, первым его поздравил с победой лидер Косова Хашим Тачи.