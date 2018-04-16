Стоимость акций «Русала» достигла исторического минимума

Речь идет о торгах на Гонконгской бирже, в ходе которых ценные бумаги компании подешевели более чем на четверть.

После открытия торгов в понедельник последовало обрушение акций «Русала» — к этому часу они подешевели почти на 30 процентов по сравнению с уровнем закрытия Гонконгской биржи в пятницу. Это самая низкая стоимость ценных бумаг в истории компании с момента размещения на бирже в 2010 году, передает ТАСС. Сейчас за одну акцию «Русала» дают около полутора гонконгских долларов, или примерно 12 рублей.

Снижение цены бумаг компании продолжается на фоне ожидания новых санкций в отношении России, о которых американский Минфин должен объявить сегодня. Началось же падение еще 6 апреля, когда стало известно о попадании в санкционный список Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которым принадлежат значительные доли в «Русале». В частности, американским компаниям было запрещено вести дела с фигурантами списка.

По данным The Times, в ближайшее время санкции против Дерипаски и Вексельберга также может ввести Великобритания. Между тем, Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.