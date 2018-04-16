Стоимость акций «Русала» достигла исторического минимума
Речь идет о торгах на Гонконгской бирже, в ходе которых ценные бумаги компании подешевели более чем на четверть.
После открытия торгов в понедельник последовало обрушение акций «Русала» — к этому часу они подешевели почти на 30 процентов по сравнению с уровнем закрытия Гонконгской биржи в пятницу. Это самая низкая стоимость ценных бумаг в истории компании с момента размещения на бирже в 2010 году, передает ТАСС. Сейчас за одну акцию «Русала» дают около полутора гонконгских долларов, или примерно 12 рублей.
Снижение цены бумаг компании продолжается на фоне ожидания новых санкций в отношении России, о которых американский Минфин должен объявить сегодня. Началось же падение еще 6 апреля, когда стало известно о попадании в санкционный список Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которым принадлежат значительные доли в «Русале». В частности, американским компаниям было запрещено вести дела с фигурантами списка.
По данным The Times, в ближайшее время санкции против Дерипаски и Вексельберга также может ввести Великобритания. Между тем, Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 10:02
А игориваныч не желает купить эти акции по дешёвке?
gordy 16 апреля 2018 | 10:09
"Стоимость акций «Русала» достигла ..."
... стоимости туалетной бумаги?
kottigr1 16 апреля 2018 | 10:30
gordy: Нужно России в СБ ООН настоять на том, что бы приравнять карманную авторучку Трампа к ОМП.. !
harra 16 апреля 2018 | 10:21
mikhail_spb_: Прохоров красава))) успел скинуть в марте Вексельбергу и Блаватнику крайние 6% акций)))
olegleon 16 апреля 2018 | 10:05
т.е. теперь Русал может их обратно скупить по бросовой цене?
tvitov66 16 апреля 2018 | 10:23
olegleon:
— Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет! (с) из М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
novyrusich 16 апреля 2018 | 10:24
olegleon: Интересно, когда стоимость акций Русала уйдет в отрицательную зону.
дурачок, акции что-то стоят, когда приносят прибыль, а иначе зачем они? Только если подтираться. Но мять долго придется.
А если в электронном виде, то и для подтирки не годятся.
olegleon 16 апреля 2018 | 10:31
novyrusich: чудилко, акции были проданы в своё время за хорошие деньги. теперь, когда они стоят в 3-5 раз дешевле, их можно назад выкупить и не делиться прибылью. или ты веришь в то, что теперь Русал разориться и закроет все заводы, а алюминий никто покупать не будет?
harra 16 апреля 2018 | 10:25
olegleon: ОК будет бай-бек ииии ? в производство вкладывать кто будет? У олега денег - кот наплакал...
olegleon 16 апреля 2018 | 10:33
harra: а в производство итак пока вкладываться никто не будет. выкуп, а потом, через какое-то время, перепродажа. а зная наши реалии, перепродажа или залог госбанкам за госкредиты.
andre_klimov 16 апреля 2018 | 10:33
olegleon:
Бай-Бэк вызовет ажиотажное предложение и ещё больший обвал акций. Для выкупа хорошо, для обвинений в мошенничестве - не очень. А то, что валом полетят иски от держателей, сомневаться не приходится. Один только факт отказа от своевременной публикации финансового отчёта подводит его под реальный срок.
djuga 16 апреля 2018 | 10:06
Что говорить когда нечего говорить...
Только одно: яхта Дерипаски напоролась на рифы.
Или вся галера?
qdrya 16 апреля 2018 | 10:08
если бы у руля государства были нормальные управленцы, они бы сегодня выкупили бы у Дерипаски контрольный пакет Русала за приемлемую цену, а не накачивали бы его кредитами за госсчет. Только бизнес : государству ВЫГОДНО национализировать Русал по текущей ене.
bike_nty 16 апреля 2018 | 10:24
qdrya: М.б. так и будет, не та фигура чтобы слить нельзя, а ИВС вполне может пожадничать. Вот только в этом случае Пасирыбка может заговорить о чем на яхте терли. Ну впрочем это тоже хеджируемый риск.
ivar1964 16 апреля 2018 | 10:08
Полагаю, что после введения санкций Великобританией стоимость акций еще больше снизится.
putin_itogy 16 апреля 2018 | 10:10
А Дерипаска так отвлёкся на уничтожение Рыбки..
Отвлёкся, подкупом Тайских коррупционеров, в их ментуре и суде.
А нежданчик пришёл, с Гонконгской биржи..)))
qdrya 16 апреля 2018 | 10:10
в 90-х российское государство за бесценок распродавало своим людям гигантские куски общенародной собственности. Сегодня время национализировать - по тем же смешным ценам. Это, вообще-то, СПРАВЕДЛИВО
slsde 16 апреля 2018 | 10:18
Одна польза от санкций есть-укрепление семьи...налево бегать меньше будут...с другой стороны сокрушительный удар по индустрии экскорт услуг...куда не кинь все плохо...
vilingrad 16 апреля 2018 | 10:19
Характерное словечко для путинской России- ОБРУШЕНИЕ. Всегда к месту...