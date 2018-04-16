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10:00, 16 апреля 2018

Стоимость акций «Русала» достигла исторического минимума

Речь идет о торгах на Гонконгской бирже, в ходе которых ценные бумаги компании подешевели более чем на четверть.

После открытия торгов в понедельник последовало обрушение акций «Русала» — к этому часу они подешевели почти на 30 процентов по сравнению с уровнем закрытия Гонконгской биржи в пятницу. Это самая низкая стоимость ценных бумаг в истории компании с момента размещения на бирже в 2010 году, передает ТАСС. Сейчас за одну акцию «Русала» дают около полутора гонконгских долларов, или примерно 12 рублей.

Снижение цены бумаг компании продолжается на фоне ожидания новых санкций в отношении России, о которых американский Минфин должен объявить сегодня. Началось же падение еще 6 апреля, когда стало известно о попадании в санкционный список Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которым принадлежат значительные доли в «Русале». В частности, американским компаниям было запрещено вести дела с фигурантами списка.

По данным The Times, в ближайшее время санкции против Дерипаски и Вексельберга также может ввести Великобритания. Между тем, Соединённые Штаты сегодня могут объявить о новых санкция в отношении России из-за ситуации в Сирии. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 10:02


А игориваныч не желает купить эти акции по дешёвке?

gordy 16 апреля 2018 | 10:09

"Стоимость акций «Русала» достигла ..."

... стоимости туалетной бумаги?

kottigr1 16 апреля 2018 | 10:30

gordy: Нужно России в СБ ООН настоять на том, что бы приравнять карманную авторучку Трампа к ОМП.. !

harra 16 апреля 2018 | 10:21

mikhail_spb_: Прохоров красава))) успел скинуть в марте Вексельбергу и Блаватнику крайние 6% акций)))

olegleon 16 апреля 2018 | 10:05

т.е. теперь Русал может их обратно скупить по бросовой цене?

tvitov66 16 апреля 2018 | 10:23

olegleon:
— Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет! (с) из М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»

novyrusich 16 апреля 2018 | 10:24

olegleon: Интересно, когда стоимость акций Русала уйдет в отрицательную зону.
дурачок, акции что-то стоят, когда приносят прибыль, а иначе зачем они? Только если подтираться. Но мять долго придется.
А если в электронном виде, то и для подтирки не годятся.

olegleon 16 апреля 2018 | 10:31

novyrusich: чудилко, акции были проданы в своё время за хорошие деньги. теперь, когда они стоят в 3-5 раз дешевле, их можно назад выкупить и не делиться прибылью. или ты веришь в то, что теперь Русал разориться и закроет все заводы, а алюминий никто покупать не будет?

harra 16 апреля 2018 | 10:25

olegleon: ОК будет бай-бек ииии ? в производство вкладывать кто будет? У олега денег - кот наплакал...

olegleon 16 апреля 2018 | 10:33

harra: а в производство итак пока вкладываться никто не будет. выкуп, а потом, через какое-то время, перепродажа. а зная наши реалии, перепродажа или залог госбанкам за госкредиты.

andre_klimov 16 апреля 2018 | 10:33

olegleon:
Бай-Бэк вызовет ажиотажное предложение и ещё больший обвал акций. Для выкупа хорошо, для обвинений в мошенничестве - не очень. А то, что валом полетят иски от держателей, сомневаться не приходится. Один только факт отказа от своевременной публикации финансового отчёта подводит его под реальный срок.

djuga 16 апреля 2018 | 10:06

Что говорить когда нечего говорить...
Только одно: яхта Дерипаски напоролась на рифы.
Или вся галера?

qdrya 16 апреля 2018 | 10:08

если бы у руля государства были нормальные управленцы, они бы сегодня выкупили бы у Дерипаски контрольный пакет Русала за приемлемую цену, а не накачивали бы его кредитами за госсчет. Только бизнес : государству ВЫГОДНО национализировать Русал по текущей ене.

bike_nty 16 апреля 2018 | 10:24

qdrya: М.б. так и будет, не та фигура чтобы слить нельзя, а ИВС вполне может пожадничать. Вот только в этом случае Пасирыбка может заговорить о чем на яхте терли. Ну впрочем это тоже хеджируемый риск.

ivar1964 16 апреля 2018 | 10:08

Полагаю, что после введения санкций Великобританией стоимость акций еще больше снизится.

putin_itogy 16 апреля 2018 | 10:10

А Дерипаска так отвлёкся на уничтожение Рыбки..
Отвлёкся, подкупом Тайских коррупционеров, в их ментуре и суде.

А нежданчик пришёл, с Гонконгской биржи..)))

qdrya 16 апреля 2018 | 10:10

в 90-х российское государство за бесценок распродавало своим людям гигантские куски общенародной собственности. Сегодня время национализировать - по тем же смешным ценам. Это, вообще-то, СПРАВЕДЛИВО

(комментарий скрыт)

slsde 16 апреля 2018 | 10:18

Одна польза от санкций есть-укрепление семьи...налево бегать меньше будут...с другой стороны сокрушительный удар по индустрии экскорт услуг...куда не кинь все плохо...

vilingrad 16 апреля 2018 | 10:19

Характерное словечко для путинской России- ОБРУШЕНИЕ. Всегда к месту...

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