Роспотребнадзор продлит ещё на полгода запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта
По данным ведомства, введённые ранее меры привели к тому, что в стране уменьшилось на четверть количество летальных случаев от отравления алкоголем. За время действия запрета с конца 2016 года были проверены более 70 тысяч объектов розничной торговли.
Комментарии5
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antiboh 16 апреля 2018 | 09:41
запрет,запрет,блокировка...Когда разрешат хоть что-то?
forward 16 апреля 2018 | 09:42
Ну что, пацаны! До сентября продержимся?
skier64 16 апреля 2018 | 09:42
Верните Боярышник, будем полоскать рот. Толстый посоветовал вместо таблеток
gvs 16 апреля 2018 | 09:52
skier64: "Матерый человечище" Петя Толстой оказался впереди паровоза. Как бы не оказаться на месте Анны Карениной )))
rena1960 16 апреля 2018 | 09:47
А,навсегда запретить...,бюджету накладно будет...или интересантам и бенефициариям сего прибыльного бизнеса...?