Дональд Трамп среди вариантов нанесения удара по сирийской территории рассматривал поражение российских и иранских объектов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. Против такого сценария выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он предупредил об опасности ответных действий. В итоге американский президент остановился на варианте, который предполагал запуск более ста крылатых ракет по химическим объектам в Сирии.