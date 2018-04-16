Трамп среди вариантов нанесения удара по сирийской территории рассматривал поражение российских и иранских объектов
Дональд Трамп среди вариантов нанесения удара по сирийской территории рассматривал поражение российских и иранских объектов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. Против такого сценария выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он предупредил об опасности ответных действий. В итоге американский президент остановился на варианте, который предполагал запуск более ста крылатых ракет по химическим объектам в Сирии.
Комментарии28
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barmental123 16 апреля 2018 | 09:39
Никто Вову и в грош не ставит, как показывает практтика.
Надоел он, заврался.
Опозорил Россию.
sg81g 16 апреля 2018 | 09:50
barmental123:
Помнится твои хозяева также СССР опозорили во Вьетнаме. Тоже бомбили нещадно вьетнамские города и деревни, в том числе и с использованием химоружия. СССР со своей терриотрии ни одной пули не выпустил, только в ООН сражался дипломатическими способами.. А трусливые американские пидорасы в итоге еле ноги унесли, оставив в аду 50 000 своих вояк.. Как то так.. И с Асадом.. Еще 3 года назад он был зажат в Дамаске, твои хозяева визжали о том, что вот вот уйдет.. А сейчас выдавил всех американских наемников, страна начинает восстанавливаться, при последнее агрессии практически отразили атаку, поменяв пару пустых сараев на 300 млн фантиков американских налогоплательщиков..
tvitov66 16 апреля 2018 | 10:06
sg81g: какая хорошая память - помнит то что было 50 лет назад, а последние 18 лет как отшибло
novyrusich 16 апреля 2018 | 10:33
sg81g: Ты про Афган вспомни, голубок.
Там США вообще не было.
Душманы прекрасно советскую армию отделали и заставили убраться.
дурачок, неужели ты веришь про "отраженную атаку"? тешите вы свой комплекс неполноценности, а то уж очень вас унизили.
40 лет Сирия не может отразить Израильские налеты, даже и не пытается, вот пару месяцев назад попыталась и половину ПВО потеряла враз, а тут отразила 105 ракет.
Оставшейся половиной древнего ПВО.
Мозги у вас есть или все сожрал комплекс неполноценности перед США?
vargor 16 апреля 2018 | 09:51
barmental123: в грош не ставит
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Читать не умеешь? Ясно написано, что Мэттис не поддержал удара по российским объектам и предупредил Трампа об ответе русских. А ответ, это все сбитые ракеты и потопленные корабли США. Испугались.
Так что не ври, ворог.
raffal 16 апреля 2018 | 10:38
vargor: Испугались.
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Конечно, испугались! Нормальный человек боится войны. Это только коммуно-фашисты не мыслят жизнь без войн.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 09:51
barmental123:
клинтон для прикрытия орального скандала начал по полной бомбить Югославию, Трамп аналогично нанёс удар в Сирии для поднятия рейтинга.
dekadik 16 апреля 2018 | 09:40
Каких ещё Российских объектов....их там нет....
vargor 16 апреля 2018 | 09:54
dekadik: Их там нет
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Кто вас обманул? Не слышали про российские базы в Сирии? Про Хмеймим и Тартус?
В какой западенской глуши живёте, бандеровец?
protvik 16 апреля 2018 | 09:59
dekadik: путен не так давно доложил, что войска выведены. Или Трампа не правильно информируют или путе , как гланокомандующий вконец утратил доверие и армии кто что хочет тот и творит.
skkul 16 апреля 2018 | 10:20
protvik: Ссылочку не дашь на слова Путина? О том, что базы тоже ликвидируются? Или ты обычный либерастный киздабол?)
zollendorf 16 апреля 2018 | 09:40
Было бы так правильнее. С крыс надо было и начинать, а потом уже мышей давить.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 10:00
zollendorf: С крыс надо было и начинать, а потом уже мышей давить.
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крыса - Трамп, мыши - п'резидент микрон и Тереза Змей.
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 09:41
Россия при этой власти стала тряпкой для вытирания грязных ног..
vargor 16 апреля 2018 | 09:58
opiatnovyi63: стала тряпкой
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Ха-ха! Вы сегодняшнюю Россию с ельцинской не путайте. И читайте новость которую комментируете внимательнее. Сказано же, что по русским объектам в Сирии ударить испугались. Получили бы ответ.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 09:43
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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ХИЩНИКИ подло, по традиции фашистов, в 4 утра запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
echo_shar 16 апреля 2018 | 09:51
slesar_ev: barmental123:
В ответ было бы прикольно Калибрами потопить Дональда Кука.
Будет символично - "Дональд" же! ))
slesar_ev 16 апреля 2018 | 09:58
echo_shar:
они его (Кука) специально подставили в жертву - в 100км от нашей базе, а по правилам если корабль подходит к базе ближе 150км - должен обосновать своё присутствие. Но военные США и РФ согласовали действия для исключения конфликта.
zollendorf 16 апреля 2018 | 10:00
slesar_ev: ХИЩНИКИ подло, по традиции фашистов, в 4 утра запустили 105 ракет-топоров//
А вы воюя с папуасами, покинули бы танк и стали бы сражаться с ними на равных с копьем?
slesar_ev 16 апреля 2018 | 10:03
"США вообще, единственная страна, применявшая ВСЕ ВИДЫ ОМП. Биологическое против индейцев, ядерное против японцев, химическое против вьетнамцев."
grashupfer 16 апреля 2018 | 10:03
slesar_ev: Обиделась, а, бактерия?) Теперь оцени мощь свою, ну хотя бы в сравнении с тем же самым рептилоидом, который занимался делами в весьма удобное для себя время, и очень было бы странно, если в его огромную башку придёт идея извиниться перед тобой - пустотой)
...кстати любопытно, а пищит ли вообще бактерия? И если попискивает, то как?)
boda 16 апреля 2018 | 09:52
"Дональд Трамп среди вариантов нанесения удара по сирийской территории рассматривал поражение российских и иранских объектов."
Трамп видать нравиться играть в войнушку в Сирии, да и Окурок в придачу с Генштабом могут только "обеспокоиться" и не более того)))
gregor 16 апреля 2018 | 09:58
Трамп среди вариантов нанесения удара по сирийской территории рассматривал поражение российских и иранских объектов
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Не советую ,сказала Россия ,а то будет ,как вчера .
А как было вчера ? Как ,как ...... забрали у нас велосипед и не отдали .... .
snagging 16 апреля 2018 | 09:59
Так, вчера во всех итоговых новостях, восхваляли победу сирийских ПВО над США, а типа ни французские, ни британские ракеты вообще не долетели. Ведь, всё могут перевернуть с ног на голову. Вот, уж действительно мастера из говна делать конфетку. Только генштаб не угадал ни одного объекта, куда наносились удары, рассказывали про удары по аэродромам и сбитых ракетах, правда никто эти объекты не бомбил. Показывали неделю Дональда Кука в Средиземном море и как из США идёт эскадра, а удары нанесли с Красного моря. И ни одного хваленного военного эксперта из российских СМИ, даже ума не хватило, рассмотреть силы и средства США в Красном море. А, стратеги из генштаба ждали удары по аэродромам, а их не было вообще. Кроме, вранья ничего и главное никакой ответки, а такую пургу гнали, что будут сбивать и средства, и носители, а в итоге пшик, но победу по всем телеканалам празднуют.
zollendorf 16 апреля 2018 | 10:05
snagging: Так, вчера во всех итоговых новостях, восхваляли победу сирийских ПВО над США, а типа ни французские, ни британские ракеты вообще не долетели. Ведь, всё могут перевернуть с ног на голову//
В Сев. Корее также. Так же было и в Ираке при Саддаме. Так же и в России, Сирии и при всех прочих людоедских режимах.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 10:08
snagging: генштаб предупреждал ещё месяц назад о развёртывании корабельной ударной группировки в Красном море. Ответки не было потому, что договорились с США - они делают показуху, наших и Асада не трогают.
fedor55 16 апреля 2018 | 10:00
Трамп живёт в параллельной реальности, если на полном серьезе рассматривает войну с Россией, советники его останавливают.
fill121 16 апреля 2018 | 10:06
Чуть, чуть и призыв либералов был бы обеспечен. А там в окопах послушали бы мы ваши байки о хороших американцах.