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09:31, 16 апреля 2018

Совет Госдумы рассмотрит сегодня законопроект об ответных мерах на расширение санкционного списка США

Документ внесен в нижнюю палату руководителями всех четырех фракций и председателем думы.

Законопроект будут рассматривать на внеочередном заседание думского Совета с участием представителей всех фракций. Ранее проект федерального закона «О мерах воздействия на недружественные действия» был разослан в регионы для проработки. Видимо, его изучением региональные парламентарии активно занимались в субботу и воскресенье. Думский комитет по экономической политике предложил провести первое чтение на пленарном заседании 8 мая, то есть уже после инаугурации Путина. Сегодня будет назначена дата и депутаты разъедутся в двухнедельный отпуск. Согласно предложениям, суть которых в пятницу озвучил Вячеслав Володин, правительству могут быть предоставлены полномочия по ограничению на ввоз сельхозпродукции из США, по прекращению сотрудничества со Штатами в атомной отрасли, в авиастроении, по ограничению на закупки ряда лекарств и введении лимитов на допуск компьютерного софта.

Кроме того, кабинету министров в перспективе могут предоставить возможность вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США и вводить запрет на въезд граждан этой страны по списку, утвержденному в МИДе.

Комментарии

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rsilk 16 апреля 2018 | 09:36

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и пить "Боярышник" вместо американских лекарств.
Предложил, и улетел в Германию на курс лечения от геморроя, который получил за время плодотворной работы в Думе.

agamasat 16 апреля 2018 | 09:38

Похоже, что Запад и Дума РФ крепко взялись за россию, дабы её уже совсем свести на нет.)

kottigr1 16 апреля 2018 | 09:48

agamasat: Надо всем пострадавшим от санкций США россиянам выделять пропорционально участки земли в Крыму с закрепленными за этими участками крымчанами... Пусть, как самые пострадавшие, то же имеют и свою долю в краденном..

novyrusich 16 апреля 2018 | 10:00

kottigr1: Думаки предлагают провести операцию "серпом по яйцам", но не себе, а населению России.

vargor 16 апреля 2018 | 10:02

kottigr1: Ещё раз напомню бандеровцу: Крым, это Россия. Покаркайте в ответ. Это принадлежность Крыма не изменит.

kottigr1 16 апреля 2018 | 10:16

vargor: Так это Вы себя убеждайте, раз сами до конца в свои утверждения не верите..
Крым - по мнению ВСЕХ стран мира, кроме одной страны-оккупанта - является территорией Украины. Украина регулирует пограничный режим, штрафуются по запросам Украины или попадают под санкции все морские суда и прочее движимое имущество юр.лиц, которые незаконно пересекают украинскую границу в Крыму. ВСЕ жители Крыма имеют на руках украинские паспорта и НИКТО из них не вышел из Гражданства Украины, а значит они и по сию пору считают себя Гражданами Украины. Не хотят они быть гражданами РФ, предпочитают оставаться украинцами. Даже все документы крымчане получают по украинским Законам.
В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины.
По данным Государственной миграционной службы Украины, в 2014 году было оформлено 11 тыс. 239 паспортов. В 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25 тыс. 091 паспортов украинского образца, в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580. Российские паспорта, которые им насильно впихнули российские оккупанты незаконны хотя бы потому, что в РФ запрещено двойное гражданство без соответствующего договора с другой страной и Украина разрешила специальным Законом крымчанам брать эти паспорта, дабы избежать репрессий со стороны оккупантов.. Коренные жители Крыма - крымские татары категорично против российской оккупации..
Бегает кучка запутинских идиотов по Крыму, тосклива воя о подложном референдуме и вместе с ними слоняется российская армия изображая российскую принадлежность Крыма, но суть то не меняется..
Крым и для крымчан и для всего мира остается территорией Украины.

dorin1987 16 апреля 2018 | 10:12

agamasat: /крепко взялись за россию/ - Всего-лишь за режим царька РФ. и самого царька РФ.

fr312 16 апреля 2018 | 09:38

Да разбомбите вы уже,в конце концов,Воронеж,покажите этим пиндосам !!!

vargor 16 апреля 2018 | 10:04

fr312: Воронежцы не с вами. Они хохочут над бессильной злобой западных прихвостней и бандеровской нечисти. ))

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 09:39

Принуждение к дружбе на стадии "ты мне больше не дружок..."

olegleon 16 апреля 2018 | 09:39

"и депутаты разъедутся в двухнедельный отпуск"

устали бедные. совсем заработались.

ostapbey 16 апреля 2018 | 09:40

Дядя Сэм приложился дубиной по спине Ваньки??
За то Ванька ответит десятикратно!!!
Прутиком..

kapitankolbaskin 16 апреля 2018 | 09:41

ненавижу...

gregor 16 апреля 2018 | 09:55

Совет Госдумы рассмотрит сегодня законопроект об ответных мерах на расширение санкционного списка США
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Вывести , депутатам, своих детишек из США и отказаться от имущества в США в пользу голодающих Венесуэльцев .
Даёшь!!!!!!!!!! законопроект .

podwodnik 16 апреля 2018 | 09:59

"...правительству могут быть предоставлены полномочия...".

Это у них там Конгресс представляет полномочия, Президент утверждает, Минфин исполняет и т.д. - короче система работает. У нас читать что Госдума даёт Правительству полномочия смешно. И без Госдумы Правительство (только и исключительно по указанию из администрации царя) может делать всё что угодно. Ну для проформы придётся найти, например, в американских лекарствах споры марихуану или ещё чего-нибудь. Системы нет - сверху кукольный театр, внутри монархия. Чего царь изволит то и будет.

ha12raz 16 апреля 2018 | 10:00

Законотвари всех фракций, в холуйстве обьединяйтесь !

Они обьединилмись по масти.....твари.

vargor 16 апреля 2018 | 10:08

Сколько уже санкций в общей сложности ввели против России? Около сотни? И каков результат? НУЛЕВОЙ!
Зря стараетесь враги. Россию вам не победить ничем. Ни санкциями, ни оружием. Ручонки у вас коротки.
А беснование на этом сайте прозападных шакалят только веселит. Воют, каркают, а сделать ничего не могут. Не можете ничего, шакалята))))))

kaminas 16 апреля 2018 | 10:11

vargor:
И ссср тоже ,как и Россию ..., не победят .
Ручонки коротки ссср побеждать .....
А то пишут ,пишут конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет.

bekipp 16 апреля 2018 | 10:15

Разедутся депутаты по своим заграничным виллам, закупят там любые лекарства и продукты в прок до следующего отпуска и забудут что тут у себя в стране натворили. Как на них влиять? Ловить на улице и выражать своё мнение? Каким образом выражать за такие дела? Реальный вред всем жителям страны исключая только тех, кто так решил. Что-то не так в нашем государстве.

vargor 16 апреля 2018 | 10:15

Стоит добавить, что вводя санкции, США помогают росту патриотизма в нашей стране и соответсвенно, растут антизападные и антиамериканские настроения.
А рейтинг Путина от сложения голосов его избирателей с голосами всех левых, которые поддерживают его внешнюю политику, девяносто пять процентов!
Что остаётся плохишам из пятой колонны, всем этим западным прихвостням? Около нуля.
Посмотрел вчера как беснуются разные касапаровы, бабченки и прочая сволочь на своём съезде в Литве. В открытую предлагают заменить народ России на голландцев или датчан. Вот смеху то было!)))

bekipp 16 апреля 2018 | 10:30

Вся инициатива от президента - депутаты зеркало его идей.

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