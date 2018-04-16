Центральный банк отозвал лицензию у московского банка «Объединённый финансовый капитал»

В сообщении ЦБ говорится, что он использовал рискованную бизнес модель и утратил капитал. Банк занимает 127 место по величине активов, является участником системы страхования вкладов. Как отмечают «Ведомости», банк принадлежал девяти физическим лицам. Самый большой пакет акций был у Николая Егорова, однокурсника президента России.