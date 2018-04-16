Центральный банк отозвал лицензию у московского банка «Объединённый финансовый капитал»
В сообщении ЦБ говорится, что он использовал рискованную бизнес модель и утратил капитал. Банк занимает 127 место по величине активов, является участником системы страхования вкладов. Как отмечают «Ведомости», банк принадлежал девяти физическим лицам. Самый большой пакет акций был у Николая Егорова, однокурсника президента России.
Комментарии6
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wuwer 16 апреля 2018 | 09:36
А когда планируется " стихийное" бедствие по уничтожению базы операций новых клиентов за последний месяц?
Ещё вчера?
olegleon 16 апреля 2018 | 09:37
Набиулина продолжает зачистку. ещё пара-тройка лет и останутся только нормальные банки
kottigr1 16 апреля 2018 | 09:42
olegleon:
Один - банк, одна - Россия, один - Фюрер.. !
Sieg.. ?
olegleon 16 апреля 2018 | 09:44
kottigr1: не переделывай украинское "Один язык, одна нация, одна Родина! "
kottigr1 16 апреля 2018 | 09:54
olegleon: "... И каждый день, и каждую минуту служения Отечеству помнить: у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее» (В.В. Путин. 2000 г.) ...
andre_klimov 16 апреля 2018 | 10:11
Да переименуйте просто банк в "Обеднённый капитал".