Пожар в подмосковной Электростали полностью ликвидирован
На тушение возгорания ушло 4 часа. Горели склады бывшего завода. Общая площадь пожара составила почти 500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
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На тушение возгорания ушло 4 часа. Горели склады бывшего завода. Общая площадь пожара составила почти 500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 10:05
мэр (председатель горкома) Электросталь:
- ...Владимир Владимирович, простите меня за пожар, портящий Вам настроение перед очередной легитимной инаугурацией... пострадавшие, бузотёры и смутьяны и оппозиционеры, будут наказаны...