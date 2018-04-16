В столице Кабардино-Балкарии горит центральный рынок
Площадь пожара уже превысила 2 тысячи квадратных метров. Огнём охвачены два павильона. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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Площадь пожара уже превысила 2 тысячи квадратных метров. Огнём охвачены два павильона. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии10
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redactor 16 апреля 2018 | 09:34
Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад..
sbk 16 апреля 2018 | 09:39
redactor: А где контролирующая и направляющая роль надзорных структур?
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 09:55
А они по всей видимости так между собой конкурируют... Надеюсь, поскольку понедельник там должен быть выходным- обойдется без жертв.
kottigr1 16 апреля 2018 | 09:39
redactor: Эх, снова рынду забыли повесить.. !
archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 10:02
kottigr1:
глава Кабардино-Балкарии:
- ...Владимир Владимирович, простите меня за этот пожар, портящий Вам настроение перед очередной легитимной инаугурацией... родственники сгоревших, бузотёры и смутьяны, будут наказаны...
olegleon 16 апреля 2018 | 09:35
2 тысячи квадратов?! большой пожар
ztr Cергей Запорожский 16 апреля 2018 | 09:37
Путин потушит и все оплатит
askold_rurik 16 апреля 2018 | 09:38
Фишка сезона: Пожары в России.
wuwer 16 апреля 2018 | 09:44
Мэр решил таким способом отжать рынок?
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 09:45
Заговор Огня и Пламени против Владимира Владимировича продолжается.