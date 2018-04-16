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09:04, 16 апреля 2018

Мосгорсуд проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной

Защита будет настаивать на полной невиновности обвиняемой, сообщил «Эху Москвы» адвокат Анатолий Клеймёном.
В январе суд признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, которые повлекли смерть пациента, и приговорил её к 2 годам колонии общего режима.
Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В итоге Мисюрину освободили под подписку о невыезде.

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max3446 16 апреля 2018 | 09:07

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий и бывший работник НАК «Нефтегаз Украины» Дмитрий Марунич поведал о своей поездке на машине по украинским дорогам, которые оказались в ужасном состоянии за несколько лет правления «европейской власти» победившего майдана.

«Проехал по дорогам страны километров пятьсот. Не в Киевской области. Дороги уничтожены, точнее, разваливаются быстрее, чем их ремонтируют. Я даже не назову сопредельную страну с Украиной, где дороги такие же. В Молдавии лучше. Поражает также, когда около убитой в хлам трассы сверкает огнями новейшая заправка. Украинская дичь», — рассказывает украинский эксперт и приводит кадры из своей автомобильной поездки.

После появления фотографий Марунича, украинские активисты начали публиковать издевательские коллажи, высмеивающие работу украинских властей и подчинённых им дорожных служб.

«Мне летом ехать в сторону Румынии… Боюсь», — пишет Павел Х.

«А на волах, чумацьким шляхом…Прильните к корням…»​ — предлагает выход из ситуации Олег Е.

«Зато танки агрессора не пройдут», — находит позитив Александр О.

«Я под впечатлением от украинских дорог (конкретно: в Винницкой области) еще в 2011 году осталась. Вернее, от их отсутствия. А еще от транспорта (автобус — привет из 60-х гг.). Казалось бы, что мешает Украине дороги отремонтировать или новые построить? «Оккупантов» давно нет. СССР канул в Лету», — Мила И.

Одним из объектов критики стало состояние трассы Харьков — Сумы, где есть просто огромные ямы, которые украинцы сравнивают с последствиями удара американских крылатых ракет «Томагавк», ранее запущенных по Сирии.

«Это не только красиво, но и удобно! Дорога Николаев-Бобринец-Кропивницкий», — пишет один из читателей блога Марунича и приводит фотографию:

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