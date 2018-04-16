Мосгорсуд проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной

Защита будет настаивать на полной невиновности обвиняемой, сообщил «Эху Москвы» адвокат Анатолий Клеймёном.

В январе суд признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, которые повлекли смерть пациента, и приговорил её к 2 годам колонии общего режима.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В итоге Мисюрину освободили под подписку о невыезде.