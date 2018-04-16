Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв уволил четырёх своих заместителей

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Ещё в начале апреля он говорил, что намерен работать с той командой, которая есть. «Это достойные люди. Если будет не хватать специалистов, то пригласим из других регионов», — говорил Цивилёв. Напомним, он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева.