...Почти 90 процентов россиян не желают участвовать в протестных акциях...

Это выяснили социологи Левада-центра. На митинги готовы выйти только 8 процентов.

Градус протестных настроений в России снижается. Всё меньше жителей страны готово выходить на улицу и отстаивать политические и социальные права. 88 процентов, как показал опрос Левада-центра, отказались бы участвовать в акциях с политическими требованиями. Столько же не вышли бы на протестные мероприятия социального характера. Если в прошлом году желающих митинговать было 13 процентов, то теперь лишь 8, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса. Почти 90 процентов россиян в последние несколько месяцев у себя в городах не видели протестных акций. Это не удивительно, сказал РБК социолог Денис Волков. Акции в основном локальные. И поэтому для большинства остаются незамеченными. К тому же, по мнению социолога люди, несмотря на проблемы не склонны обвинять в них центральную власть. Если чиновники идут людям навстречу, социальные протесты быстро заканчиваются, согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он считает, что социальные протесты могут перерасти в политические в том случае, если власть проигнорирует требования людей или их разгонит.

В этом году самые крупные акции проходили в Волоколамске, где местные жители выступают против мусорной свалки, а также в Кемерове после пожара в торговом центре Зимняя вишня. На каждое мероприятие вышло по несколько тысяч человек, отмечает РБК.