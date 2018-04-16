Почти 90 процентов россиян не желают участвовать в протестных акциях
Это выяснили социологи Левада-центра. На митинги готовы выйти только 8 процентов.
Градус протестных настроений в России снижается. Всё меньше жителей страны готово выходить на улицу и отстаивать политические и социальные права. 88 процентов, как показал опрос Левада-центра, отказались бы участвовать в акциях с политическими требованиями. Столько же не вышли бы на протестные мероприятия социального характера. Если в прошлом году желающих митинговать было 13 процентов, то теперь лишь 8, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса. Почти 90 процентов россиян в последние несколько месяцев у себя в городах не видели протестных акций. Это не удивительно, сказал РБК социолог Денис Волков. Акции в основном локальные. И поэтому для большинства остаются незамеченными. К тому же, по мнению социолога люди, несмотря на проблемы не склонны обвинять в них центральную власть. Если чиновники идут людям навстречу, социальные протесты быстро заканчиваются, согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он считает, что социальные протесты могут перерасти в политические в том случае, если власть проигнорирует требования людей или их разгонит.
В этом году самые крупные акции проходили в Волоколамске, где местные жители выступают против мусорной свалки, а также в Кемерове после пожара в торговом центре Зимняя вишня. На каждое мероприятие вышло по несколько тысяч человек, отмечает РБК.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 16 апреля 2018 | 09:05
Народ как и 70 лет назад думает что " хороший царь и плохие бояре " .
roaswen 16 апреля 2018 | 09:08
aleksandr39:
2018 - 1905 = 113
ajsenev 16 апреля 2018 | 09:11
Народ безмолвствует. А его грабят и грабят.
georg100 16 апреля 2018 | 09:13
Люди понимают, что эти свиньи, от бюджетного корыта сами не отползут. Кричи на митингах, не кричи. Свиней от корыта можно отогнать только палками и никак иначе.
prutkov100 16 апреля 2018 | 09:32
...Почти 90 процентов россиян не желают участвовать в протестных акциях...
Как я понимаю , все эти "не желающие" желают , задыхаться от свалок , хоронить своих детей , гибнуть в авиакатастрофах , жить впроголодь ит.д. ? Что-то мало в это верится .
sawa_ 16 апреля 2018 | 10:36
prutkov100: не совсем так. просто нормальный человек в будни работает, а выходные предпочитает отдыхать и проводить время с семьей и близкими.
rampa 16 апреля 2018 | 09:33
georg100: на мирный митинг выйти лень, а с палками пойдут? ))) Ну так поднимите их
novyrusich 16 апреля 2018 | 09:21
ajsenev: Этот народ достоин своего правителя
К ему стадам дары свободы.
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 09:23
Именно грабят. С вооруженным прикрытием. Подавление протестов в Волоколамске очень показательно. Людям не дают возможности защищать свое здоровье и жизнь. Не дают вооруженные люди.
plantagenista 16 апреля 2018 | 09:24
ajsenev: Впервые в 1000-летней истории народ жрёт всласть.На что он должен эту благость менять?
rampa 16 апреля 2018 | 09:38
plantagenista: и не хочет понимать, что свою нефть по высоким ценам он уже прожрал. И не видит, что этой жрачке скоро придет конец. Ну что же.... "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Будем ждать колбасу по талонам. Тогда почешемся. Увы
dorin1987 16 апреля 2018 | 09:45
rampa: / Тогда почешемся. Увы/ - Ой ли? Все уже было и талоны и запреты и пустые полки и отечественные лекарства. И ничего - слушали байки про то, как загнивает запад и как у них "негров линчуют", и сегодня уши развесили о том, что все беды - от врагов.
bono747 16 апреля 2018 | 10:33
ajsenev: И расстреливают миллионами каждый день из личного пулемёта Путина
leonidrb 16 апреля 2018 | 09:16
aleksandr39: Народ не хочет штрафоваться и садиться
novyrusich 16 апреля 2018 | 09:24
leonidrb: Этот народ ничего не хочет.
И ни тв чем не виноват.
Виноваты у него всегда "ОНИ".
Сам он безгрешный младенец и беспомощен как младенец.
mila635 16 апреля 2018 | 09:36
aleksandr39: Да нет, народ думает, что все зашибись!
roaswen 16 апреля 2018 | 09:05
эти 90% вместо этого лучше на внеочередную порку сходят и с лопаты лебеды поедят
«Мы так рады, что вы наш президент, господи!» бгг
antimrakobes 16 апреля 2018 | 09:06
Страна рабов.
aleksandr39 16 апреля 2018 | 09:08
Был бы " боярышник " и кокаин у народа , под программы Вована Соловьева или ДЕБИЛА Шейнина .
mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 09:08
И правильно!
Российское народонаселение верит, что нацдилер и "эффективные менеджеры" ведут их в светлое будущее.
А протестуют лишь нанятые Трампом за доллары отщепенцы из пятой, шестой и седьмой колонн!
lawyer12 16 апреля 2018 | 09:10
Вранье, мой сосед ватники скоро за вилы возьмется, мне с пеной доказывал что Крым наш, теперь получил счет за электричество на 30т рублей, территорию на пределе, кстати для смены режима в 90х хватило тех самых 8 процентов на улице....
blindpew_33 16 апреля 2018 | 09:14
То есть дело дрянь и скоро полыхнёт?
Обычно вот такое "всё-тихо-спокойно-ваше-превосходительство" бывает как раз перед бигбарабумом.
venmud 16 апреля 2018 | 09:14
Дак, кто ж с голой жопой на улицу выходит.
dekadik 16 апреля 2018 | 09:15
Жаренный петух может добраться до всех
ostanovka 16 апреля 2018 | 09:21
Русские не хотят протестовать против любимого великого вождя.
Они хотят только поехать убойным мясом в Сирию и лугандон. Причем все.
А дети жаждут отправиться в последний бой.
Больше в рахе все равно делать нечего.
max3446 16 апреля 2018 | 09:23
Как то даже много написали, судя по реальному количеству митингиующих, большинство из которых стоят в надежде получить копеечку от заокеанских кураторов, на эти античеловеческие мероприятия готовы ходит отсилы 1% населения.
encopresis 16 апреля 2018 | 09:25
Мужик, как всегда, ждёт когда грянет гром. А потом всем мало не покажется, и тем, кто страну разворовал и тем, кто на кухнях тихо ворчал.
rampa 16 апреля 2018 | 09:41
encopresis: жаль только, что это "мало" коснется всех. И мужиков тоже
komar 16 апреля 2018 | 09:33
Во печалька то для либерастов!
stagla 16 апреля 2018 | 09:56
Замечательно как господа-либерасты в комментариях проходятся по народу.
А потом удивляются - отчего это народ не хочет идти за ними, и почему это на протестные акции, возглавляемые этой шушерой, собираются по 40 человек.
Такое ощущение, что они все из наших, только работающих под прикрытием.
Правильным путем идете товарищи! Продолжайте так же ненавидеть наш народ и тогда у России будет время для спокойной эволюции, вместо кровавой революции.
antimrakobes 16 апреля 2018 | 10:07
stagla: примечательно, что портянки считают это "замечательным"...
rampa 16 апреля 2018 | 10:13
stagla: это сотня-другая дешевых пригожинских троллей ваш народ? За что же вас "навидеть"? Ты хоть аватарку смени, не показывай всем, что у тебя практически ничего нет )))
bono747 16 апреля 2018 | 10:29
90 процентов запуганы кровавым режимом. Миллиарды россиян живут с именем Алексея Новального на устах. Он наш бог , отец и мессия.
ltyio 16 апреля 2018 | 10:29
Либералы называют народ тупым быдлом, ватниками, рабами и т.п., а потом удивляются, что на их акции этот самый народ не идет.
antimrakobes 16 апреля 2018 | 10:40
ltyio: Только тебя и тебе подобных 2% дерьма.